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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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26.12.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Manisa'daki bu lokantada kimseden hesap istenmiyor

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Manisa'da faaliyet gösteren bir lokanta işletmecisi parası olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. Hayırsever işletmeci, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için de hiçbir müşterisinden hesap sormuyor ve sadece ödeme yapan misafirlerinden para alıyor.

Manisa’da bulunan Bayırlar Lokantası maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için örnek bir proje hayata geçirdi. İşletme sahibi Adem Bayır, yemek yemek isteyen fakat parası olmayan vatandaşları da lokantadan boş çevirmiyor.

Bununla da yetinmeyen Bayır, lokantasının camına astığı ‘Bu iş yerinde parası olmayan, çekinmeden oturup yiyebilir’ yazısı ile bunu tüm Manisa’ya duyurdu. ‘İnsanlık ölmedi’ dedirten lokantadan günde en az 30 ihtiyaç sahibi faydalanıyor.

Manisadaki bu lokantada kimseden hesap istenmiyor

İşletmenin aşçısı Yasin Terüt, yazıyı gören vatandaşların bazen inanmak için tekrar sorduklarını söyledi. Parası olan müşteri ile parası olmayan müşterilerini kesinlikle ayırmadıklarını kaydeden Terüt, "Manisa’nın kırsal mahallerinden vatandaşlarımızı yemek yemek isteyip de maddi durumlarından dolayı yemek yiyemediklerini gördük. Tüm personel aramızda toplanarak, görüşme yaptık. İşletme sahibimiz Adem Bayır bize müsaade etti. Yazıyı da bizzat bize kendisi astırdı. Çok güzel bir şey. İhtiyaç sahipleri buraya gelip ücretsiz yemek yiyor, hayır dualarını alıyoruz. Özellikle yoldan geçerken yazıyı gören bazı vatandaşlar doğru mu diyor, ciddi misin diyorlar. Biz de ciddiyiz, buyurun diyoruz. Oturuyorlar Ana yemekleri, tatlıları ve yanında çaylarını da içiyorlar. Memnun kalıyorlar. Kendilerinin hayır dualarını alıp buradan yolcu ediyoruz" diye konuştu.

Manisadaki bu lokantada kimseden hesap istenmiyor

İşletme sahibi Adem Bayır, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için hiçbir müşterisinden hesap sormadığını ve sadece ödeme yapan müşterilerinden para aldığını ifade etti. Bayır, şöyle devam etti: “5 yıldır buranın işletmeciliği yapıyorum. Manisa’da parası olmayan insanların boş çevrildiğini duydum. Üzüldüğümden dolayı böyle bir şey düşündüm. Onların bize hayır, duaları yetiyor. Müşterilere nasıl bakıyorsak, parası olmayan vatandaşlara da aynı hizmeti veriyoruz. Bazen kendileri paramız yok, böyle bir yazı gördük diye söylüyorlar. Buyurun diyoruz. İstediklerini ikram ediyoruz" şeklinde konuştu.

 

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