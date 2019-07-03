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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
03.07.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Mangal nasıl yapılır? İyi mangal yapmanın incelikleri ve püf noktaları

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Mangal nasıl yapılır? İyi mangal yapmanın incelikleri ve püf noktaları

Mangal kadar güzel şey ne var? Kömürde pişmiş et, tavuk ve sebzelerle kurulan enfes sofralar, özellikle aile ve arkadaşlarla birlikte olduğunda insan bu keyfe doyamıyor. Mangaldan daha fazla keyif almanın sırrı ise etin lezzetinden ve kıvamından geçiyor elbette. Hazır yaz sıcaklarıyla herkes kendini piknik alanlarına atmışken, mangal yapmanın inceliklerini, lokum gibi etler pişirmenin sırlarını sizin için derleyelim dedik. Mangala bu uyarılarımızı okumadan gitmeyin.

Mangalın keyifli ve lezzetli olmasının sırrı öncelikle etten geçiyor. İyi bir etin sırrı da doğru alışveriş. Hayvanın hangi kısmından et almanız gerektiğini bilmelisiniz. Etiniz taze ve kaliteli olmalı. Dana eti seviyorsanız bonfile ya da antrikot mangalda enfes olacaktır. Kuzu eti sevenler için ise kuzunun kaburgasından alınan kalem pirzola doğru bir seçimdir. Ayrıca et miktarını kişi sayısına göre ayarlamayı da ihmal etmeyin.

Mangalda pişecek etin tadını ve kıvamını tam anlamıyla yakalaması için marine etmelisiniz. Bunun için sirkeden süte çok farklı malzemeler kullanılabilir. Damak zevkinize göre kendi ideal marine sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun sos miktarını iyi ayarlamak çok önemlidir. Fazla marinasyon etin kıvamını bozup çok baskın bir tat yaratabilir. Yeterince marine edilmemiş etler ise yavan kalabilir.

Eti marine etmek için kullanabileceğiniz malzemeler soğan suyu, domates, süt, yoğurt, kefir, limon, sirke, maden suyu olabilir. Yapılarında asit içeren bu malzemeler etteki proteinle reaksiyona girer ve eti yumuşatır. Yoğurt, süt, kefir, krema gibi süt bazlı malzemeler içlerinde çeşitli bakteriler ile bol miktarda yağ da bulunduğu için çok daha iyi sonuç verir.

Söğürme tarifi
Söğürme tarifi

Güzel bir marine sosu için bu malzemelere ek olarak tuz, baharatlar ve sarımsak gibi aroma vericileri de kullanmalısınız. Aşağıda sizin için iki örnek marine sosu tarifimiz var:

Sarımsaklı marine sosu yapılışı

2 diş sarımsağı yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve iki dal taze kekikle birlikte mutfak robotundan geçirin. Ardından içine et miktarınıza nispeten süt ekleyip hepsini iyice karıştırın.

Salçalı marine sosu yapılışı

2 kuru soğanın suyunu sıkıp içine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 8 yemek kaşığı kefir, 7 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı bul biber, karabiber ve tuz ekleyin. Hepsini güzelce harmanlayın.

Mangal nasıl yapılır İyi mangal yapmanın incelikleri ve püf noktaları

Etleri marine sosunda mümkünse 24 saat bekletmelisiniz. Böylece çatal batırınca dağılan lokum gibi etler elde edeceksiniz. Marine ettiğiniz etleri buzdolabında soğukta saklayın. Aksi takdirde özellikle sıcak yaz günlerinde kısa süre içinde bozulabilirler. Etleri buzdolabından çıkardıktan sonra uzun süre dışarıda bekletmemek de önemlidir. Çıkarır çıkarmaz hemen pişirmeye başlamalısınız.

Marinasyonu doğru yapmak kritiktir ancak sadece doğru marinasyon iyi bir sonuç elde edeceğinizin kesin olduğu anlamına gelmez. Etin kalınlığı da lezzeti ve kıvamı için çok önemlidir. Çok kalın etlere marine işlemez, ne kadar pişirirseniz pişirin içinde hedeflediğiniz sıcaklığa ulaşamazsınız. Çok ince kesilmiş ve dövülmüş etler de mangalda istenen performansı sağlamayacaktır.

Hardallı patates salatası tarifi
Hardallı patates salatası tarifi

Etinizi doğru şekilde aldınız, marine ettiniz. Şimdi sıra geldi ızgaranıza… Sık mangal yapılan ızgaralarda kalan kalıntıları temizlemenin en pratik yolu ızgaranızı ısıtmak ve bir süre üzerini bir kapakla kapattıktan sonra alüminyum folyo ile ovalamaktır. Bu şekilde kolayca pırıl pırıl bir ızgaraya sahip olabilirsiniz.

En sık yapılan hatalardan biri de ızgarayı yağlamaktır. Ancak yağ kömüre akar ve mangalın lezzeti kaçar. Etlerinizin mangala yapışmasını önlemek istiyorsanız ızgarayı bir sebzeyle (yarım kuru soğan çok iyi iş görür) ya da bir parça etle ıslatın. Bu yağlamaktan çok daha doğru bir yöntemdir.

Mangal iyice yanmadan etleri ızgaraya almamak da önemli. Mangalı iyice ısıttıktan sonra etleri ızgaraya alın ve üstlerine bir kapak kapatın. Etlerinizin ani ısıyla karşılaştığında mühürlenir ve suları içlerinde kalır. Bu şekilde hem en ideal kıvama, hem de en ideal lezzete ulaşılabilir.

Son olarak hijyene dikkat edin. Çiğ ete dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın ve yıkamadan sebze meyve gibi yiyeceklere dokunmayın. Yoksa tüm bakterileri diğer yiyeceklere de taşımış olursunuz.

Ev yapımı ketçap tarifi
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