Mangal nasıl yapılır? İyi mangal yapmanın incelikleri ve püf noktaları

Mangalın keyifli ve lezzetli olmasının sırrı öncelikle etten geçiyor. İyi bir etin sırrı da doğru alışveriş. Hayvanın hangi kısmından et almanız gerektiğini bilmelisiniz. Etiniz taze ve kaliteli olmalı. Dana eti seviyorsanız bonfile ya da antrikot mangalda enfes olacaktır. Kuzu eti sevenler için ise kuzunun kaburgasından alınan kalem pirzola doğru bir seçimdir. Ayrıca et miktarını kişi sayısına göre ayarlamayı da ihmal etmeyin.

Mangalda pişecek etin tadını ve kıvamını tam anlamıyla yakalaması için marine etmelisiniz. Bunun için sirkeden süte çok farklı malzemeler kullanılabilir. Damak zevkinize göre kendi ideal marine sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun sos miktarını iyi ayarlamak çok önemlidir. Fazla marinasyon etin kıvamını bozup çok baskın bir tat yaratabilir. Yeterince marine edilmemiş etler ise yavan kalabilir.

Eti marine etmek için kullanabileceğiniz malzemeler soğan suyu, domates, süt, yoğurt, kefir, limon, sirke, maden suyu olabilir. Yapılarında asit içeren bu malzemeler etteki proteinle reaksiyona girer ve eti yumuşatır. Yoğurt, süt, kefir, krema gibi süt bazlı malzemeler içlerinde çeşitli bakteriler ile bol miktarda yağ da bulunduğu için çok daha iyi sonuç verir.

Güzel bir marine sosu için bu malzemelere ek olarak tuz, baharatlar ve sarımsak gibi aroma vericileri de kullanmalısınız. Aşağıda sizin için iki örnek marine sosu tarifimiz var:

Sarımsaklı marine sosu yapılışı

2 diş sarımsağı yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve iki dal taze kekikle birlikte mutfak robotundan geçirin. Ardından içine et miktarınıza nispeten süt ekleyip hepsini iyice karıştırın.

Salçalı marine sosu yapılışı

2 kuru soğanın suyunu sıkıp içine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 8 yemek kaşığı kefir, 7 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı bul biber, karabiber ve tuz ekleyin. Hepsini güzelce harmanlayın.

Etleri marine sosunda mümkünse 24 saat bekletmelisiniz. Böylece çatal batırınca dağılan lokum gibi etler elde edeceksiniz. Marine ettiğiniz etleri buzdolabında soğukta saklayın. Aksi takdirde özellikle sıcak yaz günlerinde kısa süre içinde bozulabilirler. Etleri buzdolabından çıkardıktan sonra uzun süre dışarıda bekletmemek de önemlidir. Çıkarır çıkarmaz hemen pişirmeye başlamalısınız.

Marinasyonu doğru yapmak kritiktir ancak sadece doğru marinasyon iyi bir sonuç elde edeceğinizin kesin olduğu anlamına gelmez. Etin kalınlığı da lezzeti ve kıvamı için çok önemlidir. Çok kalın etlere marine işlemez, ne kadar pişirirseniz pişirin içinde hedeflediğiniz sıcaklığa ulaşamazsınız. Çok ince kesilmiş ve dövülmüş etler de mangalda istenen performansı sağlamayacaktır.

Etinizi doğru şekilde aldınız, marine ettiniz. Şimdi sıra geldi ızgaranıza… Sık mangal yapılan ızgaralarda kalan kalıntıları temizlemenin en pratik yolu ızgaranızı ısıtmak ve bir süre üzerini bir kapakla kapattıktan sonra alüminyum folyo ile ovalamaktır. Bu şekilde kolayca pırıl pırıl bir ızgaraya sahip olabilirsiniz.

En sık yapılan hatalardan biri de ızgarayı yağlamaktır. Ancak yağ kömüre akar ve mangalın lezzeti kaçar. Etlerinizin mangala yapışmasını önlemek istiyorsanız ızgarayı bir sebzeyle (yarım kuru soğan çok iyi iş görür) ya da bir parça etle ıslatın. Bu yağlamaktan çok daha doğru bir yöntemdir.

Mangal iyice yanmadan etleri ızgaraya almamak da önemli. Mangalı iyice ısıttıktan sonra etleri ızgaraya alın ve üstlerine bir kapak kapatın. Etlerinizin ani ısıyla karşılaştığında mühürlenir ve suları içlerinde kalır. Bu şekilde hem en ideal kıvama, hem de en ideal lezzete ulaşılabilir.

Son olarak hijyene dikkat edin. Çiğ ete dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın ve yıkamadan sebze meyve gibi yiyeceklere dokunmayın. Yoksa tüm bakterileri diğer yiyeceklere de taşımış olursunuz.