Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriMalezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk
GeriYemek Kültürü Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
AA
27.05.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk

Malezya'da ramazanın gelmesiyle birlikte ülke genelinde pişirilen pirinç, et ve çok sayıda baharattan oluşan geleneksel ramazan yemeği "bubur lambuk", Malay halkının iftar sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor.

Pirinç lapası olarak da adlandırılan bubur lambuk, ramazan boyunca Malezya genelinde kurulan ramazan pazarlarında ve merkezi camilerin avlusunda her gün sabah erken saatte pişirilip küçük kaplarda satılıyor. Kimi cami önlerinde ise bedava dağıtılıyor. 

Yemeğin yapıldığı camilerde cemaat, geleneksel iftarlıklarını çoğunlukla ikindi namazından sonra alıp evlerine götürüyor. 

TARİHİ 15. YÜZYILA DAYANIYOR 

Malay kültürünün renkli lezzeti bubur lambuk yemeğinin Malay yarımadasında ilk olarak 15. yüzyılın başlarında pişirildiği rivayet ediliyor. 

Tarihi kaynaklara göre bubur lambukun hikayesi, Malaka Krallığının kurucusu Sultan İskender Şah'ı, dönemin Kamboçya İmparatoru Hun Jen'in ziyaret etmesiyle başlıyor. 
İmparator Hun Jen'in Malaka kralına, çiğnemeden yutup kolay hazmedebileceği bir yemek yaptırması ricasında bulunduğu ve bunun üzerine Sultan İskender Şah'ın pilav ve sebze karışımı lapa bir yemek hazırlattığı kaynaklarda belirtiliyor. 

Bubur lambukun bugünkü tarifiyle ilk olarak 1949'da Malezya'nın İngiliz hakimiyeti döneminde Kuala Lumpur'a yerleşen Allahyarham Said Benk isimli bir Pakistanlı tarafından pişirildiği biliniyor. 

Allahyarham Said Benk'in Kuala Lumpur'un Kampung Baru bölgesindeki caminin avlusunda ramazan ayında Müslümanlara iftarlık dağıtmak için bir kazanda bubur lambuk yemeğini pişirdiği ve o günden sonra bu yemeğin her ramazanda aynı caminin etrafında pişirilmesinin gelenekselleştiği ifade ediliyor. 

Malezyanın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk

TARİFİ 70 YILDIR HİÇ DEĞİŞMEDİ 

Kuala Lumpur'daki bir Pakistanlının 70 yıl önce başlattığı bu renkli ramazan geleneği bugün Malezya'nın her yerinde sevilerek uygulanıyor. 

Malezya Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi (IYC) de bubur lambuk pişirmesini gençlere öğreterek kadim kültürü yaşatıyor. 

Ramazan boyunca gönüllü öğrenci ve çalışanlarla birlikte her gün bubur lambuk yemeğinin pişirildiği IYC'de, gönüllüler yaklaşık bir buçuk saat süren pişirme safhasının ardından tek tek kaplara koydukları yemeği Kuala Lumpur'un 5 farklı noktasında halka dağıtıyor. 

PİRİNÇ, KIRMIZI ET VE ÇOK SAYIDA BAHARAT KATILARAK YAPILIYOR 

Bubur lambuk yemeğinin yapılışına dair AA muhabirine bilgi veren IYC gönüllülerinden Norjiana Abdul Rahman, yemeğin ana malzemelerinin pirinç, kırmızı et, soğan, sarımsak, zencefil ve havuç olduğunu söyledi. 

Norjiana, yemeğin kendine has tadını alması için gereken karanfil, kakule, çemenotu, tarçın ve yıldız anason baharatlarının eksiksiz bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. 

Yemeğe su eklenip kaynayana kadar tahta kaşıklarla iyice karıştırılması gerektiğini anlatan Norjiana, "Yemek kaynadıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte lapa hale gelene kadar bekletiyoruz ve yaklaşık yarım saat sonra bubur lambuk son halini alıyor" dedi.

Ev Hali: Beyaz peynir ve kaşar peyniri nasıl yapılır?Kahvaltıların olmazsa olmazı beyaz peynir ve kaşarı evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev Hali’nin bugünkü bölümünde Meysun Batı ile birlikte püf noktalarıyla beyaz peynir ve kaşar yapıyor, afiyetle yiyoruz.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Malezya'nın geleneksel ramazan yemeği bubur lambuk
4 saatte yağ kullanmadan pişiyor, özellikle ramazanda büyük rağbet görüyor
Yeme içme sektörünün önde gelen kadınları Gaziantep'te buluştu
Bu kebap çatal bıçak kullanmadan tüketiliyor... Yemek için ABD'den gelen var