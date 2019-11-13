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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Malatya kömbesi tarifi

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Malatya kömbesi tarifi

Malatya yöresinin meşhur hamur işi tariflerinden olan kömbe günün her saati yenebilen harika bir börek. İç harcını ister kavurmalı isterseniz de sadece kıymalı olarak hazırlayabilirsiniz. Diğer böreklerden ayrılan yanı sadece iki kat şeklinde yapılıyor olması yani sizi fazla yormayacak bir tarif aynı zamanda. Çayın yanında harika gidecek Malatya kömbesini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar su

İç harcı için:

  • 125 gram tereyağı
  • 3 adet orta boy patates
  • 300 gram yarım yağlı kıyma
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta

Hazırlanışı

Derin bir kabın içine un, yağ, tuz ve süt ekleyin.

Ara ara kontrollü su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.

Hamur dinlenirken patatesleri çok küçük küpler şeklinde doğrayın.

Ayrı bir kapta kıymaya tuz ekleyip yoğurun.

Dinlenmiş hamuru iki parçaya ayırın.

İlk parçasını un serperek büyük boy fırın tepsisi ölçülerinde açın ve yağlanmış tepsiye serin.

Hamuru serdikten sonra kıymayı küçük küçük parçalar şeklinde hamurun üzerine yayın.

Kıymanın üstüne patatesleri düzenli bir biçimde yerleştirin.

Tereyağını da dilimleyerek patateslerin üzerine yerleştirin.

En üste un serpin.

Hamurun kalan yarısını da tepsi boyutunda açıp üste serin.

Hamuru kenarlardan içe doğru çok az katlayın.

Yumurtayı yoğurtla beraber çırpın ve kömbenin üstüne sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst eşit şekilde kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından alınca üstüne su serpip üstüne başka bir tepsi kapatın.

Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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