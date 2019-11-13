Malatya kömbesi tarifi

Malatya yöresinin meşhur hamur işi tariflerinden olan kömbe günün her saati yenebilen harika bir börek. İç harcını ister kavurmalı isterseniz de sadece kıymalı olarak hazırlayabilirsiniz. Diğer böreklerden ayrılan yanı sadece iki kat şeklinde yapılıyor olması yani sizi fazla yormayacak bir tarif aynı zamanda. Çayın yanında harika gidecek Malatya kömbesini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
İç harcı için:
Üzeri için:
Derin bir kabın içine un, yağ, tuz ve süt ekleyin.
Ara ara kontrollü su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.
Hamur dinlenirken patatesleri çok küçük küpler şeklinde doğrayın.
Ayrı bir kapta kıymaya tuz ekleyip yoğurun.
Dinlenmiş hamuru iki parçaya ayırın.
İlk parçasını un serperek büyük boy fırın tepsisi ölçülerinde açın ve yağlanmış tepsiye serin.
Hamuru serdikten sonra kıymayı küçük küçük parçalar şeklinde hamurun üzerine yayın.
Kıymanın üstüne patatesleri düzenli bir biçimde yerleştirin.
Tereyağını da dilimleyerek patateslerin üzerine yerleştirin.
En üste un serpin.
Hamurun kalan yarısını da tepsi boyutunda açıp üste serin.
Hamuru kenarlardan içe doğru çok az katlayın.
Yumurtayı yoğurtla beraber çırpın ve kömbenin üstüne sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst eşit şekilde kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından alınca üstüne su serpip üstüne başka bir tepsi kapatın.
Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...