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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Makaron tarifi
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Makaron tarifi

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Makaron tarifi

Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri makaron. Çıtır çıtır kıvamıyla ve renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de havalı tatlı makaronu evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, tarifimize hemen bir göz atın.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 75 gram yumurta akı
  • 75 gram toz badem
  • 150 gram pudra şekeri
  • 30 gram normal toz şeker
  • 10 gram şekersiz kakao
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Arzuya göre gıda boyası

Ganaj için:

  • 100 gram sütlü çikolata
  • 100 gram krema

Hazırlanışı

Kremayı sos tenceresine koyup kaynatın.

Kaynayınca içine çikolataları ekleyin. Eriyip pürüzsüz hale gelene kadar kısık ateşte karıştırın.

Kremayı buzdolabına koyup kıvam almasını sağlayın.

Yumurtaların aklarını tuzla birleştirip mikserle düşük hızda çırpmaya başlayın.  

Köpüren yumurtalara şekeri 5 seferde azar azar ilave edin.

Mikseri hızlandırıp beyaz köpük olana kadar çırpın. İçine isterseniz gıda boyası ekleyin.

Bademleri, kakao ve pudra şekerini robottan geçirin. İki seferde yumurtalara ilave edin.

Alttan üste yavaş yavaş karıştırın ve sıkma torbasına doldurun.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip oda sıcaklığında yarım saat kadar kurutun.

Fırını önceden 160 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. 10-15 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarıp soğuttuğunuz makaronların arasına çikolatalı ganajı sürün.

Bir gün bekletip servis edin.

 

Fotoğraf: Ingimage
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