Makaron tarifi

Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri makaron. Çıtır çıtır kıvamıyla ve renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de havalı tatlı makaronu evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, tarifimize hemen bir göz atın.
Ganaj için:
Kremayı sos tenceresine koyup kaynatın.
Kaynayınca içine çikolataları ekleyin. Eriyip pürüzsüz hale gelene kadar kısık ateşte karıştırın.
Kremayı buzdolabına koyup kıvam almasını sağlayın.
Yumurtaların aklarını tuzla birleştirip mikserle düşük hızda çırpmaya başlayın.
Köpüren yumurtalara şekeri 5 seferde azar azar ilave edin.
Mikseri hızlandırıp beyaz köpük olana kadar çırpın. İçine isterseniz gıda boyası ekleyin.
Bademleri, kakao ve pudra şekerini robottan geçirin. İki seferde yumurtalara ilave edin.
Alttan üste yavaş yavaş karıştırın ve sıkma torbasına doldurun.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip oda sıcaklığında yarım saat kadar kurutun.
Fırını önceden 160 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. 10-15 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkarıp soğuttuğunuz makaronların arasına çikolatalı ganajı sürün.
Bir gün bekletip servis edin.