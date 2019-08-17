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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Makaron nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım makaron tarifi

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Makaron nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım makaron tarifi

Son yıllarda Türkiye’de de hayranı çoğalan makaron, her ne kadar Fransız lezzeti sanılsa da İtalya’da ortaya çıkmıştır. Sebebi ise İtalya’dan gelen tarifin son halini Fransa’da almasıdır. Paris'te, pastane dükkanlarının en ünlüleri 150 yıldır makaronlarıyla tanınmıştır. Peki, makaron tam olarak nedir, nasıl yapılır, makaron yapılışı için gerekli malzemeler neler?

Fransız mutfağından sonra ünü dünya çapına yayılan makaron, dil kökeni olarak İtalyanca’dan gelmiştir. İtalyanca "maccarone" küçük hamur işi kelimesinden gelmiştir.  16. yüzyıldan kalma birçok İtalyan yemek kitabı, farklı isimler altında da olsa, makaron benzeyen bademli bisküvilerden bahseder. Bilinen en eski tarif, 17. yüzyılın başlarına dayanıyor ve Fransızların bu tariften ilham aldığı söyleniyor.

MACARON NASIL YAPILIR?

Bir macaron yapmak için iki ana yöntem vardır; "Fransız" yöntemi ve "İtalyan" yöntemi. İkisi arasındaki fark, kremanın yapılma şeklidir. Fransız yönteminde, yumurta akları, sertleşmiş beze oluşana kadar çırpılır.

İtalyan usulü, yumurta beyazlarını bir beze oluşturmak için sıcak şeker şurubu ile çırpmayı içerir. Bu yöntem çoğu zaman yapısal olarak daha sağlam fakat daha tatlı olarak kabul edilir. İtalyan veya Fransız beze öğütülmüş badem ile birleştirilir.

Yumurta akı, pudra şekeri, toz şeker, badem tozu veya öğütülmüş badem ile yapılır, ayrıca renklendirmek için gıda boyası kullanılır. İçerisinde badem kullanılması nedeniyle acıbadem kurabiyesiyle karıştırılır.

Tipik bir macaron, bir sandviç gibi arasına krema veya reçel dolgusu konularak sunuluyor. Macaronlar ahududu, portakal, çikolata, limonlu, fıstıklı gibi pek çok farklı aromayla yapılır.

MAKARON TARİFİ

Makaron için gerekli malzemeler

Malzemeler
2 yumurtanın beyazı
4 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı badem unu
1,5 çay bardağı pudra şekeri
3 yemek kaşığı kakao

Kreması için:

100 gram sıvı krema
2 paket bitter çikolata

Hazırlanışı

Öncelikle kremasını hazırlamakla başlayın. Sıvı kremayı derin tencereye aldıktan sonra ocağa koyun.
Krema kaynama noktasına gelene dek ısıtın.
Üzerine çikolataları da ekleyip karıştırmaya başlayın.
Bütün karışım eriyince, kıvam alması için buzdolabında soğumaya bırakın.
Sarılarını ayırdığınız iki yumurtanın beyazını bir kabın içine aktarın.
Yumurta beyazlarının üzerine toz şeker ekleyin ve iyice köpürene kadar mikserle çırpmayı sürdürdün.
Bu karışımı kenarda dinlenmeye bırakın.
Badem ununu derin bir kaba alın. (Badem ununu elinizdeki çiğ bademleri robottan geçirerek elde edebilirsiniz.)
Üzerine pudra şekeri ve kakaosunu ilave edin.
Kabın içindeki malzemelerin tamamını mutfak robotundan geçirmeye devam edin.
Hepsinin tamamen birbirine karıştığından emin olduktan sonra toz karışımını yumurta aklarına ekleyin.
Bir spatula kullanarak toz malzemeleri diğer kaptaki köpük malzemelerle iyice karıştırın.
Bu karışımı bir krema sıkma torbasına aktarın.
Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine aralıklı daireler olacak şekilde sıkın.
Hava kabarcıklarının hamurdan çıkmasını sağlamak için tepsiyi iki üç kere tezgahın üzerine vurun 
Tepsiyi pişirmeden önce 1 saat kadar dinlendirin. Hamurların üzerinin kabuk tutması gerekiyor.
Tepsideki hamurlar parmağınıza yapışmayan bir kıvam aldıysa bu pişirmeye hazır olduğuna işaret eder.
Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin.
Kenarları taşmaya başladıktan sonra 3 dakika daha pişirip, hemen fırından alın.
Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.
Soğuyan makaronları tepsiden çıkarın.
Hazırlayıp buzdolabına kaldırdığınız kremayı bir makaronun üzerine sürün.
Kremalı makaronun üzerini bir başka makaronla kapatarak tatlınızı hazır hale getirin.
Bu işlemi bütün makaronlara tekrarlayın.

 

 

 

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