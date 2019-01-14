Makaron nasıl yapılır? Kakaolu makaron tarifi
Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri bir Fransız tatlısı olan makaron. Lezzetiyle acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, püf noktaları eşliğinde tarifimize hemen bir göz atın.
75 gram yumurta akı
75 gram toz badem
150 gram pudra şekeri
30 gram toz şeker
10 gram şekersiz kakao
1 çay kaşığı tuz
Ganaj için:
100 gram sütlü çikolata
100 gram krema
Ganajı yaparak işe başlayın. Sıvı kremayı sos tenceresinde kaynatın. İçine çikolataları ekleyin. Çikolatalar eriyip pürüzsüz hale gelene kadar kısık ateşte karıştırın. Ardından soğuyup koyulaşması için buzdolabına kaldırın.
Yumurta aklarını bir kaba alın. İçine tuzu ekleyin. Mikserin düşük ayarında köpürene çırpın. Köpürmeye başladığında içine şekeri azar azar ilave edin. Mikserin hızını artırıp kar gibi olana kadar çırpmaya devam edin. Renkli makaronlar için bu aşamada karışımınıza gıda boyası eklemeniz gerekiyor.
Robottan bademleri, kakaoyu ve pudra şekerini geçirin. Toz karışımı yumurtalara ilave edin. Alttan üste doğru sönmemesi için yavaş yavaş karıştırın.
Karışımınızı sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde makaronlarınızı sıkın. Hepsinin aynı boyutta olmasına dikkat edin. Elinizi ıslatıp makaronların tepesindeki sivri kısmı bastırıp düzleştirin. Oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendirerek makaronlarınızın kurumasını sağlayın.
Bu esnada fırınınızı 160 derecede ısıtmaya başlayın. Tepsiyi ısınan fırına verin. Pişmeleri için 10-15 dakika yeterlidir. Soğumalarını bekledikten sonra aralarına ganaj sürüp yarımları birleştirin. Bir gece bekletip sertleştirdikten sonra servis edebilirsiniz.
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