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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
14.01.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Makaron nasıl yapılır? Kakaolu makaron tarifi

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Makaron nasıl yapılır? Kakaolu makaron tarifi

Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri bir Fransız tatlısı olan makaron. Lezzetiyle acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, püf noktaları eşliğinde tarifimize hemen bir göz atın.

75 gram yumurta akı
75 gram toz badem
150 gram pudra şekeri
30 gram toz şeker
10 gram şekersiz kakao
1 çay kaşığı tuz
Ganaj için:
100 gram sütlü çikolata
100 gram krema

Ganaj tarifi
Ganaj tarifi

Ganajı yaparak işe başlayın. Sıvı kremayı sos tenceresinde kaynatın. İçine çikolataları ekleyin. Çikolatalar eriyip pürüzsüz hale gelene kadar kısık ateşte karıştırın. Ardından soğuyup koyulaşması için buzdolabına kaldırın.

Yumurta aklarını bir kaba alın. İçine tuzu ekleyin. Mikserin düşük ayarında köpürene çırpın. Köpürmeye başladığında içine şekeri azar azar ilave edin. Mikserin hızını artırıp kar gibi olana kadar çırpmaya devam edin. Renkli makaronlar için bu aşamada karışımınıza gıda boyası eklemeniz gerekiyor.

Robottan bademleri, kakaoyu ve pudra şekerini geçirin. Toz karışımı yumurtalara ilave edin. Alttan üste doğru sönmemesi için yavaş yavaş karıştırın.

Helvalı Türk kahveli makaron tarifi
Helvalı Türk kahveli makaron tarifi

Karışımınızı sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde makaronlarınızı sıkın. Hepsinin aynı boyutta olmasına dikkat edin. Elinizi ıslatıp makaronların tepesindeki sivri kısmı bastırıp düzleştirin. Oda sıcaklığında yarım saat kadar dinlendirerek makaronlarınızın kurumasını sağlayın.

Bu esnada fırınınızı 160 derecede ısıtmaya başlayın. Tepsiyi ısınan fırına verin. Pişmeleri için 10-15 dakika yeterlidir. Soğumalarını bekledikten sonra aralarına ganaj sürüp yarımları birleştirin. Bir gece bekletip sertleştirdikten sonra servis edebilirsiniz.

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