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Salata Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 15.01.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Makarnalı Rus salatası tarifi

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Makarnalı Rus salatası tarifi

Makarnayı Rus salatası ile hiç denediniz mi? Eğer düşünürseniz, sizin için nefis bir makarnalı Rus salatası tarifi hazırladık. Makarnanın, yoğurt, mayonez ve garnitürle bir araya geldiği bu güzel salata yemeklerin yanına da çok yakışıyor. Denemek isteyenler için işte yapılışı...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram makarna
  • 3-4 adet patates
  • 3 adet havuç
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • 7-8 adet kornişon turşu
  • 4-5 yemek kaşığı mayonez
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Makarnayı haşlayın ve süzün.

Patates, havuç ve bezelyeyi haşlayın.

Sebzeler haşlandıktan sonra küçük küçük doğrayın.

Büyük bir kasede yoğurt, mayonez ve tuzu çırpın.

Haşlanmış makarnayı ve diğer malzemeleri de ekleyip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun...

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