Makarnalı Rus salatası tarifi

Makarnayı haşlayın ve süzün.



Patates, havuç ve bezelyeyi haşlayın.



Sebzeler haşlandıktan sonra küçük küçük doğrayın.



Büyük bir kasede yoğurt, mayonez ve tuzu çırpın.

Haşlanmış makarnayı ve diğer malzemeleri de ekleyip güzelce karıştırın.

Afiyet olsun...