Mahlepli kurabiye tarifi

Mahlep, Türk mutfağı dışında çok fazla karşımıza çıkmayan bir baharat. Mis gibi kokusuyla yarı tatlı yarı tuzlu tariflere çok yakışan mahleple bugün kurabiye yaptık. Çayın yanında yemek için en güzel kurabiyelerden biri olan mahlepli kurabiyenin yapılışı aşağıda…
2 bardak unu yoğurma kabına eleyin ve ortasını havuz gibi açın.
Yumurta sarıları hariç tüm malzemeyi bu havuzun ortasına dökün.
Havuzun kenarlarından un alıp ortaya getire getire hamuru yoğurmaya başlayın.
Un bittiğinde hamurunuz hala cıvıksa bir miktar daha unu eleyerek hamura ilave edin.
Elinize yapışmayacak yağlı ve nemli bir hamur elde edin.
Hamurunuza dilediğiniz gibi şekil verin ve tepsiye dizin. Küçük parçalar halinde şekillendirirseniz kurabiyeleriniz daha çabuk pişecektir.
Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörekotu, haşhaş vb. malzemelerle süsleyin.
Fırınınızı önceden 170 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 15-20 dakika kadar pişirin.
Mahlepli kurabiyeleriniz hazır, afiyet olsun…