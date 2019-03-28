Mahlepli kurabiye tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Mahlepli kurabiye tarifi
ORTA ZORLUKTA

Mahlepli kurabiye tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahlepli kurabiye tarifi

Mahlep, Türk mutfağı dışında çok fazla karşımıza çıkmayan bir baharat. Mis gibi kokusuyla yarı tatlı yarı tuzlu tariflere çok yakışan mahleple bugün kurabiye yaptık. Çayın yanında yemek için en güzel kurabiyelerden biri olan mahlepli kurabiyenin yapılışı aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Yarım su bardağı süt
  • 125 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 2 adet yumurta sarısı
  • Aldığı kadar un

Hazırlanışı

2 bardak unu yoğurma kabına eleyin ve ortasını havuz gibi açın.

Yumurta sarıları hariç tüm malzemeyi bu havuzun ortasına dökün.

Havuzun kenarlarından un alıp ortaya getire getire hamuru yoğurmaya başlayın.

Un bittiğinde hamurunuz hala cıvıksa bir miktar daha unu eleyerek hamura ilave edin.

Elinize yapışmayacak yağlı ve nemli bir hamur elde edin.

Hamurunuza dilediğiniz gibi şekil verin ve tepsiye dizin. Küçük parçalar halinde şekillendirirseniz kurabiyeleriniz daha çabuk pişecektir.

Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam, çörekotu, haşhaş vb. malzemelerle süsleyin.

Fırınınızı önceden 170 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 15-20 dakika kadar pişirin.

Mahlepli kurabiyeleriniz hazır, afiyet olsun…

Fotoğraf: Ingimage
mahlepli kurabiye tarifi mahlepli kurabiye nasıl yapılır en beğenilen kurabiye tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Çatal kurabiyesi tarifi

Çatal kurabiye tarifi

Pudingli kurabiye tarifi

Kozalak kurabiye tarifi