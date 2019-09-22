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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
22.09.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Magnolia nasıl yapılır? İşte evde magnolia tarifi

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Magnolia nasıl yapılır? İşte evde magnolia tarifi

Son dönemlerin en sevilen lezzetlerinden olan magnolia kolay yapılışı ile favori tatlılar haline geldi. New York'ta bir pastanede ortaya çıkan magnolia Türkiye'de de çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Muzlu, çikolatalı çeşit çeşit türleri ile hazırlanan magnolia tatlı arayışlarınız için bire bir. Peki, magnolia nasıl yapılır? Magnolia malzemeleri nelerdir? İşte evde magnolia tarifi.

Kısa sürede hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz magnolia, özellikle basit tarifi ile ev hanımları tarafından çat kapı gelen misafirler için tercih ediliyor. Hafif olması  ile gözde tatlılarından olan bu lezzet oldukça kolay hazırlanıyor. İşte, magnolia malzemeleri ve yapımı.

Malzemeler:

3 su bardağı süt
2 adet yumurta sarısı (büyük boy)
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1,5 çay bardağı toz şeker
1 adet çubuk vanilya ya da 1 paket şekerli vanilin
1 paket kutu krema (200 ml süt kreması)
10-15 adet çilek
Yarım paket bebe bisküvisi

Yapılışı:

Bebe bisküvilerini blendır yardımıyla çekip un haline getirin. Çilekleri yıkayıp süzülmeye bırakın.

Tencereye yumurta sarıları, süt, şeker ve vanilin alın.

Şeker eriyinceye kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Şeker eriyince 3 yemek kaşığı nişastayı ekleyerek kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Muhallebi kıvamı alıp, baloncuklar çıkmaya başlayınca içine kremayı ilave edin ve tekrar yoğunlaşmaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Seçtiğiniz tatlı kaselerinin diplerine 2 şer yemek kaşığı bisküvi kırıntısı koyun. İnce ince dilimlediğiniz çilekleri cam kupun içine bastırarak dizin. Üzerine 1,5 kepçe puding koyun.

Tüm kaseler doldurunca üzerlerine kalana bisküvi kırıntılarını serpiştirin ve soğuması için buzdolabına koyun.

Dolaptan çıkarttığınız pudingleri bütün çilek veya muz ile süsleyerek servis yapın. Dilerseniz çikolatalı sos ekleyebilirsiniz.

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