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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Makarna Tarifleri>Mac and cheese topları tarifi
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Mac and cheese topları tarifi

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Mac and cheese topları tarifi

Peynirle makarnanın en güzel buluşması, mac and cheese. Sofralarını renklendirmek isteyenler için de oldukça lezzetli bir alternatif. Fakat bu enfes makarnanın çıtır çıtır top halini daha çok seveceğinize eminiz. Dışının çıtırlığı ve içindeki nefis erimiş cheddar peyniriyle lezzetine lezzet katan mac and cheese topları kalbinizi fethedecek. Tarifi de hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 125 gram dirsek makarna
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber
  • Muskat
  • Cheddar peyniri
  • Sıvı yağ

Pane harcı için:

  • 1 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı panko

Hazırlanışı

İlk olarak makarnaları haşlayıp süzün.

Unu ve tereyağı, bir tencerede kavurun.

Üzerine sütü ilave edin.

Karabiber, tuz ve az miktarda muskat rendesini de ekleyip karıştırın.

Koyu bir kıvam elde edince ocaktan alıp içine 2 su bardağı rendelenmiş cheddar peynirini ekleyin.

Önceden haşladığınız makarnayı da bu karışıma ilave edin.

Güzelce karıştırın ve bir fırın tepsisine yayıp buzdolabında soğumaya bırakın.

Bir kaseye pane harcı için gerekli olan tüm malzemeleri koyun.

Soğuyan mac&cheese'dan parçalar alıp kaşık yardımıyla yuvarlayın.

Daha sonra sırasıyla un, yumurta ve pankoya bulayın. Bu işlemi iki defa yapın.

Yağda kızarttıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: iStock
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