Lumpia tarifi

Lumpia, Asya mutfağında çok sık karşımıza çıkan dışı çıtır çıtır kızarmış içi tavuklu ve sebzeli böreklere verilen ad. Çin böreği olarak da bilinen lumpia, Filipin, Tayland, Vietnam, Endonezya mutfaklarında da ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Peki lumpia nasıl yapılır? İşte evde lumpia yapmak isteyenler için nefis bir tarif...
Arzu ederseniz:
Kızartmak için:
Havuçları rendeleyin ya da çok ince uzun çubuklar halinde doğrayın.
Pırasa ve tavukları da aynı şekilde doğrayın.
Wok tavada hepsini ayrı ayrı soteleyin.
Tüm malzemeleri birleştirip üzerine tuz ve karabiber ilave edin.
Arzu ederseniz içine nasi baharatı, haşlanmış erişte ve acı tatlı sos da ilave edin.
Börekleri egg roll hamurlarına sigara böreği sarar gibi sarıp uçlarını ıslatarak kapatın.
Sıvı yağı kızdırıp börekleri yağda iki tarafını da çevirerek güzelce kızartın.
Soya sosuyla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!