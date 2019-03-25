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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Lumpia tarifi
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Lumpia tarifi

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Lumpia tarifi

Lumpia, Asya mutfağında çok sık karşımıza çıkan dışı çıtır çıtır kızarmış içi tavuklu ve sebzeli  böreklere verilen ad. Çin böreği olarak da bilinen lumpia, Filipin, Tayland, Vietnam, Endonezya mutfaklarında da ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Peki lumpia nasıl yapılır? İşte evde lumpia yapmak isteyenler için nefis bir tarif...

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket egg roll hamuru ya da yufka
  • 1 adet tavuk göğüs eti
  • 4 adet pırasa
  • 4 adet havuç
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ

Arzu ederseniz:

  • Çin eriştesi
  • Nasi baharatı
  • Acı tatlı sos

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Havuçları rendeleyin ya da çok ince uzun çubuklar halinde doğrayın.

Pırasa ve tavukları da aynı şekilde doğrayın.

Wok tavada hepsini ayrı ayrı soteleyin.

Tüm malzemeleri birleştirip üzerine tuz ve karabiber ilave edin.

Arzu ederseniz içine nasi baharatı, haşlanmış erişte ve acı tatlı sos da ilave edin.

Börekleri egg roll hamurlarına sigara böreği sarar gibi sarıp uçlarını ıslatarak kapatın.

Sıvı yağı kızdırıp börekleri yağda iki tarafını da çevirerek güzelce kızartın.

Soya sosuyla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Fotoğraf: Ingimage
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