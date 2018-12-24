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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Lüfer nasıl pişirilir? Defne yapraklı lüfer tarifi
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Mutfak Tüyoları
24.12.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Lüfer nasıl pişirilir? Defne yapraklı lüfer tarifi

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Lüfer nasıl pişirilir? Defne yapraklı lüfer tarifi

Lüferler, mayıs ayının sonuyla birlikte üreme dönemine girerler ve haziran aynın ilk iki haftasına kadar bu süreç devam eder. Eylül sonu ekim başı gibi Karadeniz'de yumurtlayan balıklar İstanbul boğazından çıkmaya başlarlar. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini bol miktarda içeren lüfer balığının antioksidan özelliği vardır. Peki, lüfer nasıl pişirilir?

Pomatomidae familyasının üyelerinden olan lüfer balığı, oldukça etli ve beyaz bir balıktır. Izgara, fırınlama ve buğulama gibi farklı yöntemlerle pişirilen lüfer, ebadına göre haşlama, tuzlama, köfte ve salata olarak da tüketilebilmektedir. Çeşitli baharatlarla lezzeti katlanan lüfer özellikle defne yaprağıyla enfes bir uyum yakalar. Peki, defne yapraklı lüfer nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler ve adım adım yapım aşaması

4-6 adet lüfer balığı
3-4 adet yeşil sivri biber
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1,5 m uzunluğunda alüminyum folyo
Balık sayısı kadar kuru defne yaprağı
1 adet çok ince dilimlenmiş limon

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Hazırlanışı

Lüferlerin içini ve dışını iyice su ile yıkayın. Sularını süzdükten sonra tuz ve karabiber serperek her tarafını ovun. İç harcı için derin bir kasenin içinde eritilmiş yağı ve halkalar halinde dilimlenmiş yeşil biberleri karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekleyin. Öte yandan alüminyum folyoyu her biri bir balığı paketleyecek şekilde parçalar bölün. Her bir lüferi folyonun içine yerleştirdikten sonra balığın içine yağlı biber karışımını bekleyin. Daha sonra üzerine 1 defne yaprağı ve bir dilim limon yerleştirin. Alüminyum folyo ile balıklara paket halini verin. Lüferleri 175 derecede ayarlanmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 

PEKİ FIRINDA LEVREK TARİFİMİZİ DENEMİŞ MİYDİNİZ?

Fırında Levrek | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında Levrek var!
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