Lüfer nasıl pişirilir? Defne yapraklı lüfer tarifi
Lüferler, mayıs ayının sonuyla birlikte üreme dönemine girerler ve haziran aynın ilk iki haftasına kadar bu süreç devam eder. Eylül sonu ekim başı gibi Karadeniz'de yumurtlayan balıklar İstanbul boğazından çıkmaya başlarlar. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini bol miktarda içeren lüfer balığının antioksidan özelliği vardır. Peki, lüfer nasıl pişirilir?
Pomatomidae familyasının üyelerinden olan lüfer balığı, oldukça etli ve beyaz bir balıktır. Izgara, fırınlama ve buğulama gibi farklı yöntemlerle pişirilen lüfer, ebadına göre haşlama, tuzlama, köfte ve salata olarak da tüketilebilmektedir. Çeşitli baharatlarla lezzeti katlanan lüfer özellikle defne yaprağıyla enfes bir uyum yakalar. Peki, defne yapraklı lüfer nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler ve adım adım yapım aşaması
4-6 adet lüfer balığı
3-4 adet yeşil sivri biber
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1,5 m uzunluğunda alüminyum folyo
Balık sayısı kadar kuru defne yaprağı
1 adet çok ince dilimlenmiş limon
Hazırlanışı
Lüferlerin içini ve dışını iyice su ile yıkayın. Sularını süzdükten sonra tuz ve karabiber serperek her tarafını ovun. İç harcı için derin bir kasenin içinde eritilmiş yağı ve halkalar halinde dilimlenmiş yeşil biberleri karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekleyin. Öte yandan alüminyum folyoyu her biri bir balığı paketleyecek şekilde parçalar bölün. Her bir lüferi folyonun içine yerleştirdikten sonra balığın içine yağlı biber karışımını bekleyin. Daha sonra üzerine 1 defne yaprağı ve bir dilim limon yerleştirin. Alüminyum folyo ile balıklara paket halini verin. Lüferleri 175 derecede ayarlanmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
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