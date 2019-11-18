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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
18.11.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Loznik nedir? Loznik asma pidesi nasıl yapılır?

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Loznik nedir? Loznik asma pidesi nasıl yapılır?

Asma yaprağıyla yapılan tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için farklı bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Loznik. Trakya mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tariflerinden biri olan loznik aynı zamanda bir pide çeşididir. Peki, Loznik asma pidesi nasıl yapılır? İşte, adım adım loznik tarifi...

Asmalı Pide ya da Asma Yapraklı Göçmen Pidesi olarak bilinen loznik, Rumeli'ye ait yöresel bir lezzettir. Oldukça köklü bir geçmişi olan loznik, genellikle ekşi ayranla sunulur. Peki, loznik asma pidesi nasıl yapılır? İşte, beş çaylarınızın yeni lezzeti olacak loznik asma pidesinin tarifi...

LOZNİK (Asma Pidesi)

250 gram asma yaprağı
2 su bardağı mısır unu
1,5 su bardağı yoğurt
2 kahve fincanı zeytinyağı
1 demet taze soğan
2 dal pırasa
Yarım demet maydanoz
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 silme tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Derince bir kabın içine yoğurdu alın.

İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın.

Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin.

Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz.

Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın.

Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın.

Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin.

Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın.

Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın.

Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin.

Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin.

Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.

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