Loznik nedir? Loznik asma pidesi nasıl yapılır?
Asma yaprağıyla yapılan tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için farklı bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Loznik. Trakya mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tariflerinden biri olan loznik aynı zamanda bir pide çeşididir. Peki, Loznik asma pidesi nasıl yapılır? İşte, adım adım loznik tarifi...
Asmalı Pide ya da Asma Yapraklı Göçmen Pidesi olarak bilinen loznik, Rumeli'ye ait yöresel bir lezzettir. Oldukça köklü bir geçmişi olan loznik, genellikle ekşi ayranla sunulur. Peki, loznik asma pidesi nasıl yapılır? İşte, beş çaylarınızın yeni lezzeti olacak loznik asma pidesinin tarifi...
LOZNİK (Asma Pidesi)
250 gram asma yaprağı
2 su bardağı mısır unu
1,5 su bardağı yoğurt
2 kahve fincanı zeytinyağı
1 demet taze soğan
2 dal pırasa
Yarım demet maydanoz
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 silme tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Derince bir kabın içine yoğurdu alın.
İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın.
Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin.
Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz.
Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın.
Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın.
Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin.
Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın.
Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın.
Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin.
Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin.
Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.