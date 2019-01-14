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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
14.01.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Lor kurabiyesi nasıl yapılır? İşte çok işinize yarayacak püf noktaları

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Lor kurabiyesi nasıl yapılır? İşte çok işinize yarayacak püf noktaları

“Peynirsiz asla yapamam” diyenler için tatlı kurabiyelerin içine de peynir kattık ve ortaya enfes lor kurabiyeleri çıktı. Kurabiyede tercihini yumuşak ve pofuduk olanlardan yana kullananlar lor kurabiyelerine bayılacak. Çok lezzetli olan lor kurabiyesinin tarifi ve lor kurabiyesinin püf noktaları bütün detayları ile aşağıda…

Lor kurabiyesi yapmak için öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler; 250 gram tuzsuz lor peyniri, çeyrek su bardağı toz şeker, 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş limon kabuğu, yarım paket kabartma tozu ve 2,5 bardağı un. Malzemeleriniz hazırsa lor kurabiyesini yapmaya başlayalım.

Geniş bir kapta, tuzsuz lor peynirini ve toz şekerini karıştırmaya başlayın. Şeker taneleri tamamen yok olup, iyice kıvam alana kadar elinizle yoğurun.

Kullanacağınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Böylelikle karışımınız kolayca homojen bir hal alacaktır.

Tereyağını, yumurtayı ve rendelenmiş limon kabuklarını şeker, peynir karışımına ekleyerek yoğurmaya devam edin. Unu eleyin. Kabartma tozu ile unu, yavaş yavaş karışıma ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hamurunuz yumuşak ve hafif pütürlü olmalı, çok sert olmamalı.

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Kendi peynirini kendisi yapmak isteyenlere özel tüyolar

Un ayarını yaparken yarım su bardağı kadar unu ayırıp hamuru toparlamak için azar azar ilave ederseniz un ayarını kaçırmadan, kolaylıkla yumuşak bir hamur elde edebilirsiniz.

Kurabiye hamurunuzun üzerine hafif nemli bir bez örtün ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara bölerek avuç içinizle yuvarlayın ve şekillendirin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında, 30 dakika kadar pişirin. Dilerseniz kurabiyelerin üzerine toz şeker serperek de pişirebilirsiniz. Kurabiyelerin üstü renk değiştirmeye başlayınca fırından çıkarın. Oda ısısında kısa süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Lor kurabiyeleriniz hazır, afiyet olsun.

Lor peynirli turta tarifi
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