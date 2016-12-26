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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
26.12.2016 - 09:00, Son Güncelleme:

Londra'da tadına doyamayacağınız lezzetler

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Londra'da tadına doyamayacağınız lezzetler

Sadece tarihi yapılarıyla değil yemekleriyle de sizleri cezbedecek Londra'da mutlaka denemeniz gereken lezzetleri sizler için derledik...

İngiliz mutfağı her ne kadar bir İtalyan mutfağı veya Fransız mutfağı kadar iddialı olmasa da Londra'da dolaşırken farklı pek çok yöresel lezzet denemek mümkün. Çeşitlilik anlamında seçenekler diğer mutfaklara göre az olsa da dünyaya mal olmuş lezzetlerini denemeden Londra'dan dönmemelisiniz. Kozmopolit yapısı ile bilinen Londra'da ayrıca dünya mutfaklarının en nadide lezzetlerine ulaşabilirsiniz. Kısacası Londra'da aç kalma ihtimalini aklınızdan bile geçirmeyin.

Londrada tadına doyamayacağınız lezzetler

İŞTE LONDRA'DA TADINA DOYAMAYACAĞINIZ LEZZETLER;

Londra'nın en geleneksel ve dünyada isim yapmış yemeği aslında bir fast food çeşidi de sayılan Fish & Chips. Genellikle Morina balığından yapılan bu lezzet, dışı çıtır içi ise yumuşak olarak pişirilerek servise sunulur. Yanında kızarmış patates, tartar sos ve bazen çeşitli garnitürler olan bu lezzet kuşkusuz Londra'da denemesi gereken lezzetlerin başında geliyor. Genellikle pub gibi yerlerde servis edilen bu yiyecek ayrıca patates püresi ile de zaman zaman servis edilebiliyor.

Et ve tavuğun yanında patatesin de önemli bir rolü var. Patates püresi veya minik patatesler et yemeklerine sıkça eşlik ederken Türkiye'de kumpir olarak bildiğimiz fırınlanmış patates Londra'da Jacket Potatoes tereyağ, kaşar, ton balığı veya kıyma ile harmanlanarak pek çok cafe veya pub menüsünde yer alıyor.

Sunday Roast adlı konsept ise İngilizlerin geleneksel yemek kültürü arasında yer alıyor. Pazar günü öğlen yemeklerini ağır ateşte pişmiş dana, domuz veya tavuk etinin ince dilimlenerek fırınlanmış patates ve buharda pişmiş sebzelerle servis edildiği Sunday Roast oldukça lezzetli.

Londrada tadına doyamayacağınız lezzetler

Londra'daki restoranlarda sık rastlanan Gammon Steak ise tütsülenmiş domuz etinin sahanda yumurta ve ananas ile servis edilmesinden oluşuyor. Bir diğer bilindik yemek olan Steak Pie ise biftekli tart anlamına geliyor ve dana etinin tart hamuru içerisinde pişirilerek yanına patates ve bezelyenin eşlik etmesinden oluşuyor.

Kidney Pudding ise Steak Pie ile benzer özellikler taşıyor. Dana veya kuzu böbreğinin krep hamuru ile pişirilmesi ve patates ile bezelye ile servis edilmesi ile menülerde yerini alıyor.

Çay kültürü ile dünyada nam salan İngiltere'de Earl Grey, Assam, Lapsang Souchong gibi çaylar denemeniz gerekenler arasında yer alıyor. Çayların yanında genellikle minik sandviç, kuru pasta veya kek servis ediliyor.

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