Londra'da tadına doyamayacağınız lezzetler
Sadece tarihi yapılarıyla değil yemekleriyle de sizleri cezbedecek Londra'da mutlaka denemeniz gereken lezzetleri sizler için derledik...
İngiliz mutfağı her ne kadar bir İtalyan mutfağı veya Fransız mutfağı kadar iddialı olmasa da Londra'da dolaşırken farklı pek çok yöresel lezzet denemek mümkün. Çeşitlilik anlamında seçenekler diğer mutfaklara göre az olsa da dünyaya mal olmuş lezzetlerini denemeden Londra'dan dönmemelisiniz. Kozmopolit yapısı ile bilinen Londra'da ayrıca dünya mutfaklarının en nadide lezzetlerine ulaşabilirsiniz. Kısacası Londra'da aç kalma ihtimalini aklınızdan bile geçirmeyin.
İŞTE LONDRA'DA TADINA DOYAMAYACAĞINIZ LEZZETLER;
Londra'nın en geleneksel ve dünyada isim yapmış yemeği aslında bir fast food çeşidi de sayılan Fish & Chips. Genellikle Morina balığından yapılan bu lezzet, dışı çıtır içi ise yumuşak olarak pişirilerek servise sunulur. Yanında kızarmış patates, tartar sos ve bazen çeşitli garnitürler olan bu lezzet kuşkusuz Londra'da denemesi gereken lezzetlerin başında geliyor. Genellikle pub gibi yerlerde servis edilen bu yiyecek ayrıca patates püresi ile de zaman zaman servis edilebiliyor.
Et ve tavuğun yanında patatesin de önemli bir rolü var. Patates püresi veya minik patatesler et yemeklerine sıkça eşlik ederken Türkiye'de kumpir olarak bildiğimiz fırınlanmış patates Londra'da Jacket Potatoes tereyağ, kaşar, ton balığı veya kıyma ile harmanlanarak pek çok cafe veya pub menüsünde yer alıyor.
Sunday Roast adlı konsept ise İngilizlerin geleneksel yemek kültürü arasında yer alıyor. Pazar günü öğlen yemeklerini ağır ateşte pişmiş dana, domuz veya tavuk etinin ince dilimlenerek fırınlanmış patates ve buharda pişmiş sebzelerle servis edildiği Sunday Roast oldukça lezzetli.
Londra'daki restoranlarda sık rastlanan Gammon Steak ise tütsülenmiş domuz etinin sahanda yumurta ve ananas ile servis edilmesinden oluşuyor. Bir diğer bilindik yemek olan Steak Pie ise biftekli tart anlamına geliyor ve dana etinin tart hamuru içerisinde pişirilerek yanına patates ve bezelyenin eşlik etmesinden oluşuyor.
Kidney Pudding ise Steak Pie ile benzer özellikler taşıyor. Dana veya kuzu böbreğinin krep hamuru ile pişirilmesi ve patates ile bezelye ile servis edilmesi ile menülerde yerini alıyor.
Çay kültürü ile dünyada nam salan İngiltere'de Earl Grey, Assam, Lapsang Souchong gibi çaylar denemeniz gerekenler arasında yer alıyor. Çayların yanında genellikle minik sandviç, kuru pasta veya kek servis ediliyor.
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