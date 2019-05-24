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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
24.05.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte, ada lokmasının tarifi

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Lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte, ada lokmasının tarifi

Geleneksel tatlımız olan lokma tatlısı, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Lokma tatlısı her ne kadar bütün Ege bölgesini sevilen bir lezzeti olsa da lokma dendiğinde yine de ilk akla gelen yer Cunda adasıdır. Peki, ünü Türkiye’nin dört bir yanına yayılan lokma tatlısı nasıl yapılır?

Ada lokmasının püf noktası içerisine atılan haşlanmış patatestir. Haşlanmış patates lokmanın daha çıtır olmasını sağlar. Ada lokmasını yazın dondurmayla servis edebilirsiniz.

Hamuru için;

1 litre su
1 paket yaş maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un
2 adet ortaboy haşlanmış patates

Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

Tarçın

Yapılışı:

Bir kap içersine un, haşlanmış patates, maya, 2 yemek kaşığı şeker ve tuzu koyup karıştırın homojen bir kıvam elde edince ardından hamuru bir sıkma poşetine alın ve ağzını sımsıkı lastikleyin ve sıcak su dolu bir kasenin içine oturdun.
Bu sırada derin bir tencerede 1 kilo şeker ve yarım litre suyu karıştırarak kaynatın.
10 dakika kaynadıktan sonra çeyrek limon suyunu ekleyin.
Bir kaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
Soğumaya bırakın.
Hamurun poşedi hava dolduysa havasını alın ve yine lastikleyin ve Poşetin uç kısmını makasla kesin.
Hamur poşetini sıkarak kızgın ve derin yağ içine bırakın minik minik parçalar bırakın makas kullanarak bir elinizlede hamuru kesin.
Dikkat edin yağ sıçramasın.
Erik büyüklüğünde toplar keserek makasla yağa düşmesini sağlayın böylece devam ederek hamuru bitirin.
Pişenleri kevgirle toplayın ve soğuttuğunuz şerbetinize atın…

 

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