Lokma tatlısı nasıl yapılır? İşte, ada lokmasının tarifi
Geleneksel tatlımız olan lokma tatlısı, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Lokma tatlısı her ne kadar bütün Ege bölgesini sevilen bir lezzeti olsa da lokma dendiğinde yine de ilk akla gelen yer Cunda adasıdır. Peki, ünü Türkiye’nin dört bir yanına yayılan lokma tatlısı nasıl yapılır?
Ada lokmasının püf noktası içerisine atılan haşlanmış patatestir. Haşlanmış patates lokmanın daha çıtır olmasını sağlar. Ada lokmasını yazın dondurmayla servis edebilirsiniz.
Hamuru için;
1 litre su
1 paket yaş maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un
2 adet ortaboy haşlanmış patates
Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Üzeri için;
Tarçın
Yapılışı:
Bir kap içersine un, haşlanmış patates, maya, 2 yemek kaşığı şeker ve tuzu koyup karıştırın homojen bir kıvam elde edince ardından hamuru bir sıkma poşetine alın ve ağzını sımsıkı lastikleyin ve sıcak su dolu bir kasenin içine oturdun.
Bu sırada derin bir tencerede 1 kilo şeker ve yarım litre suyu karıştırarak kaynatın.
10 dakika kaynadıktan sonra çeyrek limon suyunu ekleyin.
Bir kaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
Soğumaya bırakın.
Hamurun poşedi hava dolduysa havasını alın ve yine lastikleyin ve Poşetin uç kısmını makasla kesin.
Hamur poşetini sıkarak kızgın ve derin yağ içine bırakın minik minik parçalar bırakın makas kullanarak bir elinizlede hamuru kesin.
Dikkat edin yağ sıçramasın.
Erik büyüklüğünde toplar keserek makasla yağa düşmesini sağlayın böylece devam ederek hamuru bitirin.
Pişenleri kevgirle toplayın ve soğuttuğunuz şerbetinize atın…
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