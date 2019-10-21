Lokma nerenin tatlısı? Lokma malzemeleri nelerdir? İşte kolay lokma tarifi

Genellikle kandil, mevlüt, cenaze, düğün gibi günlerde yapılan lokma, kolay yapımı ile evdeki tatlı krizlerine de çözüm sağlıyor. Peki, kolay lokma nasıl yapılır? İşte, lokma malzemeleri ve lokma tatlısının tarihi hakkında bazı bilgiler

LOKMA MALZEMELERİ NELERDİR?

4 Su bardağı un

2 Çorba kaşığı yaş maya

1 Çorba kaşığı toz şeker

1 Çay kaşığı tuz

2 Su bardağı zeytinyağı

Şurup

3 Su bardağı toz şeker

3 Su bardağı su

1 Çorba kaşığı limon suyu

1 Çorba kaşığı gül suyu (istenirse)

LOKMA NASIL YAPILIR?

Lokma hamuru sol avuç içerisine alınır. Sıkılarak baş parmak ile işaret parmağı arasından fındıktan biraz büyük bir hamur çıkarılır. Bu hamur yağa batırılmış tatlı kaşığı ile alınır. Derin bir tavada ısıtılmış yağa bırakılır. Sallayarak pembeleşinceye kadar kızartılır.

Kızaran lokmalar kevgirle çıkartılarak soğuk şuruba konur. Şurubu çeken lokmalar servis tabağına alınır.

LOKMA NERENİN TATLISI?

Yunanistan’dan, Arabistan’a içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu geniş bir coğrafyada değişik isimlerle ve benzer tariflerle bilinen lokma tatlısı özellikle İzmir kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden İzmir Lokması olarak bilinir. Lokma; un, maya, su ve tuz ile hazırlanan hamurun, sıvı yağda kızartılmasıyla hazırlanan, şerbetle tatlandırılarak servis yapılan bir tatlıdır. İzmir’de genellikle şerbet dökülerek tatlı olarak yenilmesine rağmen, bazı yörelerde pişi gibi şerbetsiz, peynir ile de yenilmektedir. Ortası delikli halka şeklinde olana İzmir lokması, deliksiz, küçük yuvarlak şeklinde olanlarına da saray lokması denilmektedir. İzmir'de dini ve kültürel öneme sahip (sünnet düğünü, kandil, mevlüt, ya da cenazelerde) günlerde her köşe başında pişirilen lokma tatlısının halka ücretsiz dağıtıldığı görülebilir. Buna “lokma dökmek” ya da “lokma döktürmek” denir. Satın alarak yemek isteyenler için de İzmir’de meşhur lokmacı dükkanları vardır.