Lokma hamuru nasıl yapılır? Puf puf kabaran lokma hamurunun tarifi ve püf noktaları
Lokma Türkiye’nin farklı yörelerinde pişi, keçi ayağı, sirihta, kolaç gibi isimlerle de bilinen enfes bir mayalı hamur kızartması. Kahvaltı sofralarının ve beş çaylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan, kandil günlerinde de yapılarak konu komşuya dağıtılan lokma, şerbetle bir araya getirildiğinde de benzersiz bir tatlıya dönüşüyor. Puf puf mayalı hamurun bol yağda kızartılmasıyla elde edilen lokmanın hamurunu siz de evde hazırlamak istiyorsanız, lokma hamuru tarifimize bir göz atmalısınız.
Lokmanın lezzetli olmasının en önemli şartı puf puf kabarmasıdır. Bunun için hamurun güzelce mayalanması gerekir.
Lokma hamurunun güzelce mayalanması için hacmi iki katına çıkana kadar oda sıcaklığında bekletilmesi önemli.
Mayalanan hamurun kıvamını kaybetmesini de önlemelisiniz. Bunun için mayalandıktan sonra hamuru çok fazla ezmeyin, yoğurmayın. Kızartma aşamasında kenarından küçük küçük koparın, mayasını söndürmeyin.
Hamuru koparıp elinizle biraz açtıktan sonra ortasını parmağınızla delmeniz kızartma esnasında patlama sorununun önüne geçmenize yardımcı olur.
Hamuru koparıp şekillendirmeden önce ellerinizi de yağlarsanız daha kolay çalışabilirsiniz.
Püf noktalarının ardından gelelim lokma hamurunun yapılışına… Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri sıralayalım:
2,5 su bardağı un
Yarım paket yaş maya (21 gram)
Yarım çay bardağı ılık süt
Yarım yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz
Unu eleyip derin bir yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın.
Oda sıcaklığında beklettiğiniz yaş mayayı bu havuza aktarın.
Üzerine ılık süt ve toz şekeri ekleyin.
Mayayı süt ve şekerle ezerek unun ortasında karıştırın.
Kenarda kalan unların üzerine tuz serpin.
Ilık suyu da yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya başlayın.
Cıvık, ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Üzerini nemli bir bezle ya da streç filmle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.
Hamurunuz mayalanınca kızartmaya hazır hale gelecektir.
Lokmalarınızı bol miktarda ve iyice kızmış sıvı yağda pişirmelisiniz.
Kızarttığınız lokmaları kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağlarının çekilmesini sağlayın.
Reçel, bal, peynir, domates gibi eşlikçilerle birlikte servis edebilirsiniz.
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