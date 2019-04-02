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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
02.04.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Lokma hamuru nasıl yapılır? Puf puf kabaran lokma hamurunun tarifi ve püf noktaları

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Lokma hamuru nasıl yapılır? Puf puf kabaran lokma hamurunun tarifi ve püf noktaları

Lokma Türkiye’nin farklı yörelerinde pişi, keçi ayağı, sirihta, kolaç gibi isimlerle de bilinen enfes bir mayalı hamur kızartması. Kahvaltı sofralarının ve beş çaylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan, kandil günlerinde de yapılarak konu komşuya dağıtılan lokma, şerbetle bir araya getirildiğinde de benzersiz bir tatlıya dönüşüyor. Puf puf mayalı hamurun bol yağda kızartılmasıyla elde edilen lokmanın hamurunu siz de evde hazırlamak istiyorsanız, lokma hamuru tarifimize bir göz atmalısınız.

Lokmanın lezzetli olmasının en önemli şartı puf puf kabarmasıdır. Bunun için hamurun güzelce mayalanması gerekir.

Lokma hamurunun güzelce mayalanması için hacmi iki katına çıkana kadar oda sıcaklığında bekletilmesi önemli.

Mayalanan hamurun kıvamını kaybetmesini de önlemelisiniz. Bunun için mayalandıktan sonra hamuru çok fazla ezmeyin, yoğurmayın. Kızartma aşamasında kenarından küçük küçük koparın, mayasını söndürmeyin.

Hamuru koparıp elinizle biraz açtıktan sonra ortasını parmağınızla delmeniz kızartma esnasında patlama sorununun önüne geçmenize yardımcı olur.

Hamuru koparıp şekillendirmeden önce ellerinizi de yağlarsanız daha kolay çalışabilirsiniz.

İzmir lokması tarifi
İzmir lokması tarifi

Püf noktalarının ardından gelelim lokma hamurunun yapılışına… Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri sıralayalım:

2,5 su bardağı un
Yarım paket yaş maya (21 gram)
Yarım çay bardağı ılık süt
Yarım yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz

Unu eleyip derin bir yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz yaş mayayı bu havuza aktarın.

Üzerine ılık süt ve toz şekeri ekleyin.

Mayayı süt ve şekerle ezerek unun ortasında karıştırın.

Mayasız pişi tarifi
Mayasız pişi tarifi

Kenarda kalan unların üzerine tuz serpin.

Ilık suyu da yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Cıvık, ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle ya da streç filmle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin.

Hamurunuz mayalanınca kızartmaya hazır hale gelecektir.

Lokmalarınızı bol miktarda ve iyice kızmış sıvı yağda pişirmelisiniz.

Karbonatlı pişi tarifi
Karbonatlı pişi tarifi

Kızarttığınız lokmaları kağıt havlunun üzerine alıp fazla yağlarının çekilmesini sağlayın.

Reçel, bal, peynir, domates gibi eşlikçilerle birlikte servis edebilirsiniz.

Hamur işi 101Hamur işi yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamurun topaklanması nasıl önlenir? Hamur açarken malzemelerin sıcaklığı nasıl olmalı? Hamur nasıl kolay açılır? Bu soruların cevapları bütün detayları ile burada...
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