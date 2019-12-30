Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır. Doyurur, besler, yumuşacık kıvamıyla insanın içini ısıtır. Bu nedenle de neredeyse tüm lokantaların menülerinde yer alır. Nitekim lokanta usulü mercimek çorbasının lezzeti bir başka olur. Peki bu lezzete evinizde de ulaşabileceğinizi söylesek? İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü mercimek çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Çorba için:
Üzeri için:
Mercimekleri güzelce yıkayın.
Soğanları yemeklik doğrayın.
Sarımsakları ezin.
Tereyağını eritip soğan ve sarımsakları yağda kavurun.
Soğanlar pembeleşince unu da ilave edin ve kavurmayı sürdürün.
Bir yandan çırpma teliyle karıştırarak tavuk suyunu ekleyin.
Mercimekleri de ilave edin.
Son olarak suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.
Su kaynayınca tuzu da ekleyin ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Mercimekler pişince çorbanızı blender’dan geçirin.
İnce delikli bir süzgeçten geçirdiğiniz çorbayı yeniden bir taşım kaynatın.
Bu esnada tereyağını eritip pul biberi yağda yakın.
Biberli yağı çorbanın üzerine döküp yemeğinizi sıcak servis edin. Afiyet olsun…