Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır. Doyurur, besler, yumuşacık kıvamıyla insanın içini ısıtır. Bu nedenle de neredeyse tüm lokantaların menülerinde yer alır. Nitekim lokanta usulü mercimek çorbasının lezzeti bir başka olur. Peki bu lezzete evinizde de ulaşabileceğinizi söylesek? İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü mercimek çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları…