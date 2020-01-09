Lokanta usulü işkembe çorbası tarifi
İşkembe çorbası genelde çorbacılarda ve sakatatçılarda karşımıza çıkan bir lezzet ama evde de yapılabilir ve gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Bunun için tarifimizdeki aşamaları takip etmeniz yeterli. Üstelik bu tarifle yapılan işkembe çorbası o kadar lezzetli oluyor ki lokantalarda yediğiniz işkembe çorbalarını aratmıyor. Peki öyleyse sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi lokanta usulü mercimek çorbası tarifimiz ile baş başa bırakalım. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 1 kilogram işkembe
- 1 çay bardağı sirke
- 2 litre su
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4-5 diş sarımsak
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 adet limon
Üzeri için:
- Tereyağı
- Toz kırmızı biber
Hazırlanışı
İşkembeyi avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırıp bol suyla güzelce yıkayın.
Bir yıkama kabına aldığınız işkembelerin üzerine yarım çay bardağı kadar sirke koyun.
Üzerine sıcak su gezdirdiğiniz işkembeleri 40 dakika kadar bu şekilde bekletin.
Bu sürenin sonunda işkembeleri bol suyla durulayıp düdüklü tencereye alın.
Üzerini geçecek kadar su içinde 45-50 dakika haşladığınız işkembeleri süzüp yeniden suya koyun ve 15 dakika daha haşlayın.
Bu esnada geniş bir tencerede sıvı yağı kızdırın.
Unu bu yağda kavurup içine işkembenin haşlama suyundan 3-4 kepçe kadar ilave edin.
1,5 litre de sıcak su ekleyip kaynatın.
Haşladığınız işkembeleri küçük küçük doğrayıp kaynayan unlu suya ekleyin.
Sarımsakları da ezip ilave ettikten sonra 10 dakika kadar kaynatın.
Bu sırada çorbanın terbiyesini hazırlayın.
Geniş bir kasede un, yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu ve sirkeyi çırpın.
Çorbadan 1-2 kepçe kadar alıp terbiyeyi ılıştırdıktan sonra çorbanıza ekleyin.
İyice karıştırdığınız çorbayı altını kısıp 5-10 dakika daha pişirin.
Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine kızgın biberli tereyağı gezdirin.
Servis ederken ekstra limon, sirke ya da sarımsak ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…