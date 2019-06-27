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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Limonlu dondurma tarifi
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Limonlu dondurma tarifi

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Limonlu dondurma tarifi

Yaz aylarında serinlemek, ferahlamak için elimizde çok lezzetli araçlar var. Bunlardan biri dondurma, diğeri ise limonata. Peki bu ikiliyi aynı potada eritirsek ne olur? Ortaya nefis bir limonlu dondurma çıkar. Gerçek limonla yapılan, çok sağlıklı ve çok besleyici limonlu dondurmanın tarifini sizin için hazırladık. Mutlaka denemelisiniz…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 tatlı kaşığı salep
  • 2 adet limon
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı

Süt, şeker ve salebi tencereye alıp çırpın.

Orta ateşte pişirin. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra altını kapatın.

Ara ara karıştırarak soğumasını bekleyin.

Limonların kabuklarını beyaz yerlerini almayacak şekilde rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

Limonların suyunu sıkıp kabuklarıyla karıştırın.

Üzerine şekeri ve zerdeçalı da ilave edip elinizle güzelce ovalayın ve limonun kokusunun çıkmasını sağlayın.

Limonları dinlendirdikten sonra ince bir süzgeçten süzün.

Sütlü karışım tamamen soğuduktan sonra süzdüğünüz limon suyunu salebe ilave edin ve karıştırın.

Dondurmanızı derin dondurucuya kaldırın. 5-6 saat boyunca burada bekletin.

Bekleme süresince saat başı dondurucudan çıkarıp çırpma teli ile çırpın ve kıvam almasını sağlayın.

Servis etmeden önce 2-3 dakika oda sıcaklığında bekletirseniz işiniz kolaylaşır.

Limonlu Kek | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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