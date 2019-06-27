Limonlu dondurma tarifi

Yaz aylarında serinlemek, ferahlamak için elimizde çok lezzetli araçlar var. Bunlardan biri dondurma, diğeri ise limonata. Peki bu ikiliyi aynı potada eritirsek ne olur? Ortaya nefis bir limonlu dondurma çıkar. Gerçek limonla yapılan, çok sağlıklı ve çok besleyici limonlu dondurmanın tarifini sizin için hazırladık. Mutlaka denemelisiniz…
Süt, şeker ve salebi tencereye alıp çırpın.
Orta ateşte pişirin. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra altını kapatın.
Ara ara karıştırarak soğumasını bekleyin.
Limonların kabuklarını beyaz yerlerini almayacak şekilde rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
Limonların suyunu sıkıp kabuklarıyla karıştırın.
Üzerine şekeri ve zerdeçalı da ilave edip elinizle güzelce ovalayın ve limonun kokusunun çıkmasını sağlayın.
Limonları dinlendirdikten sonra ince bir süzgeçten süzün.
Sütlü karışım tamamen soğuduktan sonra süzdüğünüz limon suyunu salebe ilave edin ve karıştırın.
Dondurmanızı derin dondurucuya kaldırın. 5-6 saat boyunca burada bekletin.
Bekleme süresince saat başı dondurucudan çıkarıp çırpma teli ile çırpın ve kıvam almasını sağlayın.
Servis etmeden önce 2-3 dakika oda sıcaklığında bekletirseniz işiniz kolaylaşır.