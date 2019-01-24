Limonata genellikle sıcak yaz günlerinin içeceği olarak kazınmıştır aklımıza ama kışın da limonata yapılmaz, içilmez diye bir kural yok elbette. Özellikle bu mevsimde bol C vitamini almak isteyenler için limonata doğru bir seçim olabilir. Peki evde enfes bir limonata nasıl yapılır? İşte şekeri, suyu dengeli, nefis bir limonata tarifi...
Limonları iyice yıkayın. Kabuklarını beyaz kısımlarını almadan rendeleyin. Limonların 4 tanesinin suyunu sıkın. Diğerlerini küçük küçük doğrayın.
Şekeri limon suyuna ekleyin. Limon kabuğu rendesi, limon parçaları ve nane yapraklarını da ekleyip şeker tamamen eriyene kadar elinizle yoğurun. Bu karışımı delikleri küçük süzgeçten geçirerek posasını ayırın. İçine 5 su bardağı içme suyunu ekleyin. Limonatanız hazır!
İçmeden önce biraz soğutun. Servis ederken bardağa birkaç küp limon ve birkaç yaprak nane de ekleyebilirsiniz.