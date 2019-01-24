Limonata tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >İçecek Tarifleri>Limonata tarifi
ORTA ZORLUKTA

Limonata tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Limonata tarifi

Limonata genellikle sıcak yaz günlerinin içeceği olarak kazınmıştır aklımıza ama kışın da limonata yapılmaz, içilmez diye bir kural yok elbette. Özellikle bu mevsimde bol C vitamini almak isteyenler için limonata doğru bir seçim olabilir. Peki evde enfes bir limonata nasıl yapılır? İşte şekeri, suyu dengeli, nefis bir limonata tarifi...

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 10 adet limon
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 5 su bardağı içme suyu
  • Yarım demet nane

Hazırlanışı

Limonları iyice yıkayın. Kabuklarını beyaz kısımlarını almadan rendeleyin. Limonların 4 tanesinin suyunu sıkın. Diğerlerini küçük küçük doğrayın.

Şekeri limon suyuna ekleyin. Limon kabuğu rendesi, limon parçaları ve nane yapraklarını da ekleyip şeker tamamen eriyene kadar elinizle yoğurun. Bu karışımı delikleri küçük süzgeçten geçirerek posasını ayırın. İçine 5 su bardağı içme suyunu ekleyin. Limonatanız hazır!

İçmeden önce biraz soğutun. Servis ederken bardağa birkaç küp limon ve birkaç yaprak nane de ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage
limonata nasıl yapılır? limonata tarifi içecek tarifleri

Lezizz Öneriler

Şalgam suyu tarifi

Sütlü Türk kahvesi tarifi

Ev yapımı meyve suyu tarifi

Kahveli milkshake tarifi