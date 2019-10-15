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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Lezzetli cağ kebabının sırrını işin ustasından öğrendik

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Lezzetli cağ kebabının sırrını işin ustasından öğrendik

Erzurum’dan tüm ülkeye yayılan, genelde lavaş ekmeği ve soğanla servis edilen cağ kebabının lezzetli olması için püf noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden cağ kebabı restoran sahibi Erol Boztepe, bu kebap türünde en önemli unsurun odun ateşinde pişirilmesi olduğunu belirtti.

Etleri döner etinden daha kalın olacak şekilde cağ denilen küçük şişlere saplayıp bıçak ile yatay olarak kesilen Erzurum'un meşhur cağ kebabının bilinirliği tüm Türkiye’de her geçen gün daha da artıyor.

Buna ek olarak İstanbul'un çeşitli noktalarındaki cağ kebabı restoranlarının sayısı da artışta. Yumuşacık eti, yanında gelen sıcacık lavaşı ile bir kere deneyenlerin bir daha vazgeçemediği bu lezzetin püf noktalarını anlatan cağ kebabı restoranı sahibi Erol Boztepe, en lezzetli cağ kebabının kıvırcık kuzu etinden yapıldığını söyledi.

Cağ kebabı tarifi
Cağ kebabı tarifi

“EN SAĞLIKLI ÇAĞ KEBABI ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİLENDİR”

Cağ kebabı yapımında yumuşak olması nedeniyle kuzu etini tercih ettiklerini kaydeden Boztepe, “Bu kuzunun kıvırcık kuzu olması gerekiyor. Kuzunun sadece but kısımlarını kullanıyoruz. Çünkü kuzunun yağ oranının en dengeli olduğu bölümü but kısmıdır. Cağ kebabında yağlı eti fazla kullanmıyoruz. Ayrıca etin mutlaka sinirlerinden arındırılması ve en az bir gün önceden hazırlanması gerekiyor. Hazırlanan eti aparatlara takarak, odun ateşinde ocakta çevirerek pişiriyoruz. Pişen et, çağ şişlerine takılarak kesiliyor. Cağ kebabını tüp ateşinde pişirenler de var. Bu doğru değil. Cağ kebabının sağlıklı pişirildiği ortam odun ateşidir” dedi.

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