Lezzetli aşure pişirmenin püf noktaları

Bunların en başında, aşureyi içinde pişireceğiniz tencere gelir. Mümkünse “aşure tenceresi” denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir.

Aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.

Aşure için en temel malzeme buğday. Aşurelik ya da keşkeklik olarak da bilinen buğdayı bir gece önce ıslattıktan sonra aşureyi pişirirken iyice haşlamalısınız. Buğdayın yeterince haşlandığını suyunun renginden anlayabilirsiniz. Suyu sararmışsa, buğday kıvamını bulmuş demektir. Buğday haşlanırken suyuna bir parça tuz eklemek, süreci kolaylaştıracaktır.

Aşureye buğdayın yanı sıra kuru fasulye, nohut gibi bakliyatlar da eklenir. Bu bakliyatları önceden haşlayıp suyunu süzdüğünüz takdirde hem daha lezzetli hem de rengi daha açık bir aşure elde edebilirsiniz. Aşureye en son eklenecek malzemeler ise meyvelerdir. Böylece fazla pişip dağılmaları ve görüntülerini kaybetmelerini önlemiş olursunuz.

Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.

Eğer aşureniz çok sulu olduysa biraz nişasta takviyesiyle kıvamını artırabilirsiniz. Nişasta, aşurenizi kaselere paylaştırıp soğumaya bıraktığınız sırada görüntüsünün bozulmasına da engel olacaktır.

MİNİ TÜRK MUTFAĞI'NIN SOFRASINDA BUGÜN AŞURE VAR