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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.09.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Lezzetli aşure pişirmenin püf noktaları

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Lezzetli aşure pişirmenin püf noktaları

Aşure hem lezzetiyle, hem de manevi değeriyle sofralarımızda çok özel bir yere sahip bir tatlı. Genellikle “aşure ayı” olarak bilinen Muharrem’de pişirilen aşurenin kökenleri Nuh tufanına dayandırılıyor. Herkesin aşure tarifi ve tercihi farklı olsa da iyi bir aşure pişirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

Aşure tarifi
Aşure tarifi

Bunların en başında, aşureyi içinde pişireceğiniz tencere gelir. Mümkünse “aşure tenceresi” denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir.

Aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.

Aşure için en temel malzeme buğday. Aşurelik ya da keşkeklik olarak da bilinen buğdayı bir gece önce ıslattıktan sonra aşureyi pişirirken iyice haşlamalısınız. Buğdayın yeterince haşlandığını suyunun renginden anlayabilirsiniz. Suyu sararmışsa, buğday kıvamını bulmuş demektir. Buğday haşlanırken suyuna bir parça tuz eklemek, süreci kolaylaştıracaktır.

Lezzetli aşure pişirmenin püf noktaları

Aşureye buğdayın yanı sıra kuru fasulye, nohut gibi bakliyatlar da eklenir. Bu bakliyatları önceden haşlayıp suyunu süzdüğünüz takdirde hem daha lezzetli hem de rengi daha açık bir aşure elde edebilirsiniz. Aşureye en son eklenecek malzemeler ise meyvelerdir. Böylece fazla pişip dağılmaları ve görüntülerini kaybetmelerini önlemiş olursunuz.

Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.

Eğer aşureniz çok sulu olduysa biraz nişasta takviyesiyle kıvamını artırabilirsiniz. Nişasta, aşurenizi kaselere paylaştırıp soğumaya bıraktığınız sırada görüntüsünün bozulmasına da engel olacaktır.

MİNİ TÜRK MUTFAĞI'NIN SOFRASINDA BUGÜN AŞURE VAR

Mini Türk Mutfağı - Mini AşureMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Aşure var!
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