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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Lezzetini 83 yıllık mayasından alan ekmek: Urban Bread

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Lezzetini 83 yıllık mayasından alan ekmek: Urban Bread

Lezzetini 83 yıllık mayasından alan Urban Bread ekmekleri, hafif ve sağlıklı beslenmek isteyenlere çözüm önerisi oluyor.

Lezzeti ve dokusuyla fark yaratan Urban Bread’in tam buğday, siyez, çavdar, spelt, Fransız bageti, cevizli, zeytin-kekikli, sütlü tereyağlı, glutensiz karabuğday gibi çeşitleri bulunuyor.

Organik taş değirmen unu, kaya tuzu, içme suyu ve ekşi maya kullanılarak yapılan bu ekmeklerde hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor.

Özel bir formülle günlük olarak yapılan ekmeklerin hepsi prebiyotik ve probiyotik açıdan zengin olma özelliği ile hazmı kolaylaştırıyor.

Urban Bread ekmekler, lezzeti ve sağlıklı olması nedeniyle damak tadına düşkün olanlar tarafından tercih ediliyor.

Emre Metin ve Emrah Sati tarafından 2017 Kasım'ında kurulan Urban Bread'in ekşi mayalı ekmeklerini ve birbirinden lezzetli artizan tatlılarını, ekşi mayalı sandviçlerini Gayrettepe Mahallesi Fuat Sarp sokak Numara 4 H’den ya da Kemer Country Bolpazar şubelerinden temin edebilirsiniz.

Ekmek 101Ekmek yaparken nelere dikkat edilmeli? İyi ısınmayan bir fırında ekmek nasıl pişirilir? Ekmek için en uygun saklama yeri neresidir? Ekmeğin lezzeti nasıl anlaşılır? Ekmek yapma ve saklamayla ilgili çok işinize yarayacak ipuçları videomuzda...
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