Lezzetini 83 yıllık mayasından alan ekmek: Urban Bread
Lezzetini 83 yıllık mayasından alan Urban Bread ekmekleri, hafif ve sağlıklı beslenmek isteyenlere çözüm önerisi oluyor.
Lezzeti ve dokusuyla fark yaratan Urban Bread’in tam buğday, siyez, çavdar, spelt, Fransız bageti, cevizli, zeytin-kekikli, sütlü tereyağlı, glutensiz karabuğday gibi çeşitleri bulunuyor.
Organik taş değirmen unu, kaya tuzu, içme suyu ve ekşi maya kullanılarak yapılan bu ekmeklerde hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor.
Özel bir formülle günlük olarak yapılan ekmeklerin hepsi prebiyotik ve probiyotik açıdan zengin olma özelliği ile hazmı kolaylaştırıyor.
Urban Bread ekmekler, lezzeti ve sağlıklı olması nedeniyle damak tadına düşkün olanlar tarafından tercih ediliyor.
Emre Metin ve Emrah Sati tarafından 2017 Kasım'ında kurulan Urban Bread'in ekşi mayalı ekmeklerini ve birbirinden lezzetli artizan tatlılarını, ekşi mayalı sandviçlerini Gayrettepe Mahallesi Fuat Sarp sokak Numara 4 H’den ya da Kemer Country Bolpazar şubelerinden temin edebilirsiniz.