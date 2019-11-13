Lezzetin ve eğlencenin kalbi, Meşk-i Sahne İstanbul’da atıyor…
Eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenlerin adresi Meşk-i Sahne İstanbul, sevilen sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İstanbul’da gece hayatına bir renk getiren Meşk-i Sahne İstanbul, zengin menüsüyle, eşsiz sanatçılarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.
Bu bir ilandır.
Bol eğlenceli, çok çeşitli ve lezzetli gecelere katılma fırsatını buradan yakalayabilirsiniz.
Anadolu Yakası'nda, Kuzguncuk’ta merkezi bir konumda bulunan Meşk-i Sahne İstanbul’un nefis lezzetleri ve birbirinden özel sanatçıları bir araya gelince güzel bir akşam geçirmemek imkansız.
Mekanın gala yemeklerinin menüsünde başlangıçlardan, ara sıcaklara, ana yemekten tatlıya kadar her şey bulunuyor. Gala gecelerini merak ediyorsanız, bu linki tıklayabiliri indirimli eğlenme fırsatını yakalayabilirsiniz.
Meşk-i Sahne İstanbul'un sahnesini renklerden isimlerden birkaçını sıralayacak olursak…
“Ne Biçim Aşk” şarkısıyla müzik dünyasında ses getiren Faruk Tuncel, kendine has yorumu ve türküleriyle, sevenlerine coşku dolu bir gala programı sunuyor.
Tibet Tüzün şarkılarıyla, misafirlerine yerlerinde duramayacakları bir gala gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. İçinizi kıpır kıpır yapan canlı performanslar ve enfes lezzetler eşliğinde geceniz unutulmaz bir hale gelecek.
Müzik dünyasında "türküleri sevdiren adam" olarak tanınan Abdullah Polatçı da kalplere dokunan sesiyle, Meşk-i Sahne İstanbul’da sevenleriyle buluşuyor.
Her biri birbirinden farklı ve eğlenceli gala programlarıyla Meşk-i Sahne İstanbul, şehir hayatına renk katıyor. Bu müzik dolu geceleri kaçırmak istemiyorsanız, linke göz atabilirsiniz.
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