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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Lezzetin ve eğlencenin kalbi, Meşk-i Sahne İstanbul’da atıyor…

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Lezzetin ve eğlencenin kalbi, Meşk-i Sahne İstanbul’da atıyor…

Eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenlerin adresi Meşk-i Sahne İstanbul, sevilen sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İstanbul’da gece hayatına bir renk getiren Meşk-i Sahne İstanbul, zengin menüsüyle, eşsiz sanatçılarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

Bu bir ilandır.

Bol eğlenceli, çok çeşitli ve lezzetli gecelere katılma fırsatını buradan yakalayabilirsiniz. 

Anadolu Yakası'nda, Kuzguncuk’ta merkezi bir konumda bulunan Meşk-i Sahne İstanbul’un nefis lezzetleri ve birbirinden özel sanatçıları bir araya gelince güzel bir akşam geçirmemek imkansız.

Mekanın gala yemeklerinin menüsünde başlangıçlardan, ara sıcaklara, ana yemekten tatlıya kadar her şey bulunuyor. Gala gecelerini merak ediyorsanız, bu linki tıklayabiliri indirimli eğlenme fırsatını yakalayabilirsiniz. 

Meşk-i Sahne İstanbul'un sahnesini renklerden isimlerden birkaçını sıralayacak olursak…

Lezzetin ve eğlencenin kalbi, Meşk-i Sahne İstanbul’da atıyor…

“Ne Biçim Aşk” şarkısıyla müzik dünyasında ses getiren Faruk Tuncel, kendine has yorumu ve türküleriyle, sevenlerine coşku dolu bir gala programı sunuyor.

Lezzetin ve eğlencenin kalbi, Meşk-i Sahne İstanbul’da atıyor…

Tibet Tüzün şarkılarıyla, misafirlerine yerlerinde duramayacakları bir gala gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.  İçinizi kıpır kıpır yapan canlı performanslar ve enfes lezzetler eşliğinde geceniz unutulmaz bir hale gelecek.

Lezzetin ve eğlencenin kalbi, Meşk-i Sahne İstanbul’da atıyor…

Müzik dünyasında "türküleri sevdiren adam" olarak tanınan Abdullah Polatçı da kalplere dokunan sesiyle, Meşk-i Sahne İstanbul’da sevenleriyle buluşuyor.

Her biri birbirinden farklı ve eğlenceli gala programlarıyla Meşk-i Sahne İstanbul, şehir hayatına renk katıyor. Bu müzik dolu geceleri kaçırmak istemiyorsanız, linke göz atabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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