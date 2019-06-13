Lezzet ve tarih İstanbul'da buluştu: "Tarihin Tadına Bak"
Malta Turizm Ofisi’nin Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirdiği “Tarihin Tadına Bak” adlı etkinlikte buluşan ve İlber Ortaylı’nın anlatımıyla Akdeniz’in tarihini gastronomi perspektifinden dinleyen konuklar, tarihi tariflerle hazırlanmış yemeklerin tadına baktı.
Malta Turizm Ofisi ve Heritage Malta işbirliğiyle, Malta Türkiye Büyükelçisi Carmel Vassallo ve Malta Başkonsolosu Franklin Aquilina’nın da katılımıyla gerçekleştirdiği davette turizm, gastronomi ve basından ileri gelen isimlerle birlikte tarihçiler, diplomatlar, dernek ve STK temsilcilerinden oluşan seçkin bir kitleyi ağırladı.
Geleneksel davetlerden farklı olarak bu gecede sunulan yemekler, tarihi arşivlerden çıkarılmış tarifler ve 18'inci yüzyılda Osmanlı ve Malta gemilerinde bulunan malzemelerle ve o dönemde hazırlandığı şekliyle pişirilerek konukların damak tadına sunuldu.
YEMEKLER 18'İNCİ YÜZYILDAKİ TARİFLERİYLE YENİDEN YAPILDI
Heritage Malta tarih küratörü Liam Gauci ise etkinliğin konuklarına gece boyunca servis edilen yemeklerin hikayelerini anlattı.
1760 yılında Osmanlı donanmasının armada gemisi Burç-u Zafer (Corona Ottomana) tayfaları arasındaki bir Hırvat olan Pietro de Giovanni Zelalic’in çıkardığı isyanla kaçırılarak Malta limanına sığındı. Bu duruma çok sinirlenen ve iki ülke arasında uluslararası bir sorun çıkmasını engellemek isteyen Fransa, gemiyi Malta’dan satın alarak Osmanlı İmparatorluğu’na hediye etti.
Küratör Liam Gauci organizasyonda misafirlere sunulan yemeğin temasının geminin bu yolculuğundan esinlenerek şekillendirildiğini, gemide bulunan Fransız ressam Antoine Favray’in tablolarından ve geminin kayıtlarından yola çıkarak kuzu yemeği, safranlı pilav, istiridye turşusu, pandispanya gibi yiyecekleri gecenin konukları için özel olarak hazırladıklarını söyledi.
Gecenin konukları arasında İlber Ortaylı, Ayhan Sicimoğlu, Nasuh Mahruki, Sedat Bornovalı, Özlem Kumrular, Vehbi Varlık ve Bülent Akarcalı gibi tanıdık simalar öne çıkarken, Rahmi Koç Müzesi’nin Erdoğan Gönül Galerisi’ndeki antika arabalar arasında yenen yemek damaklara olduğu kadar ambiyansıyla gözlere de hitap etti.