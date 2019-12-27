Lezizz günün menüsü hafta sonunu keyifle karşılamanıza yardımcı olacak

Tavuk çorbasının nasıl bir lezzet ve şifa deposu olduğunu bilmeyen yoktur, hele ki bir de bu terbiyeli tavuk çorbası olursa tadından yenmez. Biz bu tarifimizde bu çorbaya yoğurtlu ve yumurtalı bir terbiye ekleyerek hem kıvamını hem de besin değerini artırdık.

Kaşar peyniri ve köftenin muhteşem uyumu... Duyunca bile iştah kabartıyor. Oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı köfteyi ister garnitürle isterseniz de pilavla servis edebilirsiniz.

Kokusuna doyamayacağınız limonlu spagetti hem çok pratik hem de bir o kadar lezzetli. Mutlaka denemelisiniz, çok beğeneceğinizi söyleyelim. İşte keyifle tüketebileceğiniz güzel bir makarna tarifi...

Tek başına da tüketiliyor, salatalara renk katmak için de kullanılıyor. Mevsimin en güzeli mor lahanayla yapılan bu turşu ağzınızın tadını yerine getiriyor. Üstelik tüm mor sebzeler gibi o da tam bir antioksidan deposu olduğu için herkesin bol bol yemesi tavsiye ediliyor.

Zerde geçmişten günümüze kutlamalarda misafirlere ikram edilmesi adet olan bir tatlı. Bu tarifimiz ise Balıkesir usulü bir zerde. İlginç olan içinde safran ya da zerdeçal gibi bir baharat bulunmaması.