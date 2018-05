 Leziz atıştırmalar

KRUVASAN

Kahve Honduras’tan mandalina Bodrum’dan

Ufuk Ügümü, Hünkar Lokantası’ndan tanıdığımız Feridun Bey’in yeğeni. Genlerinde iyi yeme ve pişirme var. Genç Ufuk, Kruvasan’ı kahve olarak düşünmüş. Adı üzerinde spesiyalitesi, benim olmazsa olmazım kruvasan. Tereyağı kullandığı için bayağı iyi. Yanında gelen satsuma mandalinalı reçel çok iyi. Bodrum’daki bahçelerinden gelen mandalinalardan yapıyormuş. Kahveyi de beğendim, tazeydi. Kaynağı Honduras. Öğlen gelirseniz güzel yemekler de var. Ben bir tanesini denedim. Dananın jelatinli kol kısmından bir parça. Yahudi bonfilesi denirmiş buna. İnanın bonfileden lezzetli ama pişirmeyi bilmek lazım. Ufuk biliyor. Dokuz saatte düşük ateşte ağır ağır pişiyor. Demi glaze ve şarap sosu ile. Yanında da brokoli. Paris’te gerçek bir bistroda karşıma çıksa sevinir ve fotosunu Instagram’da paylaşırım. Tabii bunun yanında iyi bir kırmızı şarap elzem. Adres: Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. No:10, Teşvikiye

DIVINE BRASSERIE

Gerçek mahalle lokantası

Topağacı’nda brasserie adını hak eden gerçek bir mahalle lokantası. Ahşap masaların olduğu son derece sıcak ve hoş bir mekân. Tekin Bey’in zarif eşi Işıl Hanım, belli ki kendi damak zevkine göre pişiriyor. Eğer diyet yapıyorsanız enginar püresini deneyin. Lor peyniri, parmesan, bol dereotu ve azıcık sarmısak ile nefis olmuş. Diyeti boş ver diyorsanız patates gratin’i kaçırmayın. Kalori bombası. Böylesini bulmak için taa Paris’e, Moissonier Lokantası’na gitmek lazım. Karamelize arpacık soğanlı dana ciğer de ağzınıza layık. Deneyenler şarap soslu horoz yahni “coq au vin”e de bayıldılar. Merak etmeyin şarap listeleri de güçlü. Adres: Ihlamuryolu Sok. Sokullu Apt. No:34/B, Teşvikiye

DOĞAYA DÖNÜŞ

Adını hak ediyor

Sağlıklı, lezzetli ve sebze ağırlıklı bir öğlen yemeği yiyebileceğiniz az sayıda mekândan biri. Teşvikiye’de olmasına rağmen fiyatlar makul. Tezgahta hemen her şey taze gözüküyordu. Ben sebze ağırlıklı bir tabak hazırlattım. Maş fasulyesi, deniz börülcesi, pazı, zeytinyağlı kereviz, yer elması ve barbunya pilâki. Her şey taze ve hafif. Helmeli barbunya pilakiyi çok sevdim. Mekân sahibi Ercan Bey, bir de karışık ızgara et tabağı denemem için ısrar etti. Sadece köftenin tadına baktım. İyi ki de bakmışım, dışı sert ve adeta çıtır, içi ise yumuşak ve sulu. İşin sırrı? Sert buharda pişmiş. Kullanılan kıyma da iyi. Deneyin, pişman olmayacaksınız. Biftek ve pirzola da denerseniz bana bir mesaj atın çünkü gelecek sefere iyi bir kırmızı şarap açtırıp sert buharda pişmiş et yemek istiyorum burada. Adres: Hüsrev Gerede Cad./fırın Sok. 1/A, Teşvikiye

PİM CAFE

Damak zevki olan gençlere

Karaköy’de trafiğe kapalı hoş bir sokakta, damak zevki olan gençlere hitap eden bir gastropub. Cana yakın işletmeciler Nazlı ve Oğuzcan, abla ve kardeş. Ortam güzel ama mutfağa da önem vermişler. Gurme değil, tam gurmanlara göre. Yani benim gibi işin estetik kısmından çok lezzete bakan obur tiplere göre. Odun fırınında pişen dört peynirli patlıcan kumpir nefis. Falafel gayet iyi. Firik pilavını kızarmış kıtır soğanla sunuyorlar, evde deneyeceğim çünkü kızarmış soğan çok şeye yakışıyor. Bir de dürümleri var ki, malzeme zenginliğinden yemesi zor ama değer. İçinde bonfile, zahterli pancar püresi, mantar, falafel ve jalapeno acı biberi var. 7’den 70’e herkesi mutlu kılar. Yanında şarap da olur, bira da. Adres: Kemankeş Mahallesi, Murakıp Sk. No:18, Karaköy

GÜNEY RESTAURANT

Geleneksel Türk mutfağı

Galata meydanında, gerçek geleneksel Türk mutfağı. Açıkçası beni şaşırttı çünkü bu kadar turistik bir yörede, böyle bir mutfak beklemiyordum. Biraz araştırınca iş anlaşıldı. Sahibi Metin Bey kasaplıktan geliyor ve yıllardır lokantacılıkla haşır neşir. İşletme müdürü Güven Bey genç ve titiz. Şef İsmail Bey, tecrübeli ama ruhu genç kalmış idealist ve işinin ehli bir usta. Şefin, altına ekşi elma püresi döşediği kuzu gerdan gibisini İstanbul’da pek az lokantada bulursunuz. Odun fırınında aheste pişen kuzu incik için de aynı iddiada bulunurum. Bunların yanında gelen ve kırmızı şarapla uzun sürede pişen kırmızı lahana başlı başına bir yemek olur. Tavuk suyunda pişen Şam fıstığı, badem ve safranlı “İstanbul pilavı” olağanüstüydü. Umarım hep mönüde olur. Aşçıbaşı, dededen kalma hünkârbeğendiyi de Kars gravyeri ile hazırlayarak kendi damgasını vurmuş. Bütün bunların yanında hafif rustik, örneğin Adakarası üzümünden bir kırmızı şarap öneririm. Adres: Şahkulu, Serdar-ı Ekrem Cd, Galata