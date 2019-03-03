Leylek gagası tarifi

Mart ayı geldi, bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bu ne demek? Özellikle Ege yöresinde yemyeşil otların zamanı geliyor demek. İğnelik diye de bilinen leylek gagası otu da bunlardan biri. Ispanak ya da semizotu gibi pişirebileceğiniz leylek gagası otu, salata ya da börek içi olarak da tüketilebilir. Biz bugün pirinçli leylek gagası pişirdik. Tarifi hemen aşağıda. Fırsatını bulursanız mutlaka deneyin…
Otları ayıklayıp güzelce yıkayın. İri iri doğrayın.
Kuru soğanları yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun.
İçine otları ilave edip yumuşayana kadar kavurun.
Sıcak suyu ve pirinci de ekleyip kapağını kapatın.
Pirinçler pişene kadar kısık ateşte pişirin. Ilık servis edin.