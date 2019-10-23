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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Levrek oturtma tarifi
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Levrek oturtma tarifi

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Levrek oturtma tarifi

Balığın en güzellerinden biri levrek özellikle sonbaharda lezzetine doyum olmayacak bir hale geliyor. Levreğin birkaç temel pişirme yöntemini herkes bilir elbette. Ancak siz bu klasik tariflerden sıkıldıysanız ve farklı bir levrek tarifi arıyorsanız çok doğru bir yere geldiniz. Sizin için Hatay ve Mardin mutfağı lezzetlerini “Yıldızlı Tarifler” kitabında bir araya getiren yazar Yıldız Öz Samaha’dan zencefille ve kuşkonmazla zenginleşmiş bir “levrek oturtma” tarifi aldık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz tarifimizin detayları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet levrek fileto
  • 1 adet patates 
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 3 adet sarımsak
  • 3 ince dilim zencefil
  • 1 tutam taze kekik
  • 5 adet küçük turp
  • 6 adet kuşkonmaz
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Bir tutam tuz

Sosu için:

  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı Dijon hardalı
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam kekik
  • Bir tutam tuz

Hazırlanışı

Levrek oturma yapmak için öncelikle bir tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.

Julyen doğradığınız soğanları ve sarımsakları yağa ekleyip kavurun. 

Zencefili 3 ince dilim şeklinde kesin ve aroma vermesi için tavaya ekleyerek kavurmaya devam edin.

İri iri doğradığınız patates ve havucu da tavaya ekleyerek üzerine taze kekik ve tuz serpin.

Malzemeler kavrulduktan sonra tavayı ocaktan alın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yıkadığınız kuşkonmazları dizin.

Üzerine kavurduğunuz malzemeleri ekleyin.

Fileto haline getirilmiş levrekleri iyice yıkayarak, tepsideki kuşkonmazların arasına yerleştirin.

Son olarak üzerine turpları yerleştirin ve sosa geçin.

Bir limonun suyunu sıkarak içine Dijon hardalı, karabiber, tuz ve kekik ekleyerek sos karışımını hazırlayın.

Sosu tepsideki balıkların üzerine gezdirin.

Levreği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirin ve sıcak servis edin.

Fırında Kıtır Balık | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Yıldız Öz Samaha
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