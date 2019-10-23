Balığın en güzellerinden biri levrek özellikle sonbaharda lezzetine doyum olmayacak bir hale geliyor. Levreğin birkaç temel pişirme yöntemini herkes bilir elbette. Ancak siz bu klasik tariflerden sıkıldıysanız ve farklı bir levrek tarifi arıyorsanız çok doğru bir yere geldiniz. Sizin için Hatay ve Mardin mutfağı lezzetlerini “Yıldızlı Tarifler” kitabında bir araya getiren yazar Yıldız Öz Samaha’dan zencefille ve kuşkonmazla zenginleşmiş bir “levrek oturtma” tarifi aldık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz tarifimizin detayları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
Sosu için:
Levrek oturma yapmak için öncelikle bir tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.
Julyen doğradığınız soğanları ve sarımsakları yağa ekleyip kavurun.
Zencefili 3 ince dilim şeklinde kesin ve aroma vermesi için tavaya ekleyerek kavurmaya devam edin.
İri iri doğradığınız patates ve havucu da tavaya ekleyerek üzerine taze kekik ve tuz serpin.
Malzemeler kavrulduktan sonra tavayı ocaktan alın.
Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yıkadığınız kuşkonmazları dizin.
Üzerine kavurduğunuz malzemeleri ekleyin.
Fileto haline getirilmiş levrekleri iyice yıkayarak, tepsideki kuşkonmazların arasına yerleştirin.
Son olarak üzerine turpları yerleştirin ve sosa geçin.
Bir limonun suyunu sıkarak içine Dijon hardalı, karabiber, tuz ve kekik ekleyerek sos karışımını hazırlayın.
Sosu tepsideki balıkların üzerine gezdirin.
Levreği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirin ve sıcak servis edin.