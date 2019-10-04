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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Levrek nasıl pişirilir? Levreği en farklı hali ‘levrek simit’ tarifi
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Mutfak Tüyoları
04.10.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Levrek nasıl pişirilir? Levreği en farklı hali ‘levrek simit’ tarifi

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Levrek nasıl pişirilir? Levreği en farklı hali ‘levrek simit’ tarifi

Balık yemeklerinde standardın dışına çıkmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Levrek simidi. Simitle kaplanan levrek 3-4 dakika önlü arkalı kızartılıyor, ortaya çıkan lezzet yeşilliklerle süslenip sıcak sıcak servi ediliyor. İşte, adım adım levrek simit tarifi

Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte levrek tarifilerine yönelik araştırmalar da başladı. Buğulaması, ızgarası, fırını hatta kağıtta yapılanı bile olan levreke yeni boyut getirdik, simitin ana malzemesi susam ile birleştirdik. İşte, "Levrek nasıl pişirilir?" sorusuna en farklı yanıt...

Levrek simit malzemeleri

2 adet levrek fileto
1 yemek kaşığı pekmez
1 yemek kaşığı su
4 yemek kaşığı susam
1 su bardağı kuskus
1 avuç nar (isteğinize bağlı)
5 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı kapari
4 dal taze kişniş
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı su
Tuz,karabiber

Levrek simit nasıl yapılır?

Fileto levrekleri uzun ince şeritler halinde kesin,
Yumurta, su ve un üçlüsünü birlikte çırparak sosunuzu hazırlayın,
Uzun şeritler halinde kestiğimiz balıkları unlu sosa bulayın,
Bir kabın içine susamları ekleyin, 
Sonrasında susama bulayıp susam yardımıyla küçük simitler haline getirin,
Hazırladığımız balık halkalarını buzdolabında 15 dakika bekletin,
Buzdolabında dinlenmiş balıkları yağ sıçratmayacak bir tavada sıvıyağını  3-4 dakika önlü arkalı kızartın,
Kızaran halkaların yağını çekmesi için havlu kağıt serilmiş tepsiye alın,
Yeşilliklerle süsleyip sıcak sıcak servise hazırlayın.

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