Levrek nasıl pişirilir? Levreği en farklı hali ‘levrek simit’ tarifi
Balık yemeklerinde standardın dışına çıkmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Levrek simidi. Simitle kaplanan levrek 3-4 dakika önlü arkalı kızartılıyor, ortaya çıkan lezzet yeşilliklerle süslenip sıcak sıcak servi ediliyor. İşte, adım adım levrek simit tarifi
Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte levrek tarifilerine yönelik araştırmalar da başladı. Buğulaması, ızgarası, fırını hatta kağıtta yapılanı bile olan levreke yeni boyut getirdik, simitin ana malzemesi susam ile birleştirdik. İşte, "Levrek nasıl pişirilir?" sorusuna en farklı yanıt...
Levrek simit malzemeleri
2 adet levrek fileto
1 yemek kaşığı pekmez
1 yemek kaşığı su
4 yemek kaşığı susam
1 su bardağı kuskus
1 avuç nar (isteğinize bağlı)
5 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı kapari
4 dal taze kişniş
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı su
Tuz,karabiber
Levrek simit nasıl yapılır?
Fileto levrekleri uzun ince şeritler halinde kesin,
Yumurta, su ve un üçlüsünü birlikte çırparak sosunuzu hazırlayın,
Uzun şeritler halinde kestiğimiz balıkları unlu sosa bulayın,
Bir kabın içine susamları ekleyin,
Sonrasında susama bulayıp susam yardımıyla küçük simitler haline getirin,
Hazırladığımız balık halkalarını buzdolabında 15 dakika bekletin,
Buzdolabında dinlenmiş balıkları yağ sıçratmayacak bir tavada sıvıyağını 3-4 dakika önlü arkalı kızartın,
Kızaran halkaların yağını çekmesi için havlu kağıt serilmiş tepsiye alın,
Yeşilliklerle süsleyip sıcak sıcak servise hazırlayın.