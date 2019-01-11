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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz
11.01.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Levrek hakimiyetindeki balık kebapçıları

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

Şile’de 6 dönüm denize nazır bir arazimiz vardı zamanında, geniş aileye ait… Sit alanı sebebiyle inşaat yapılamadığından doğayla iç içe, çadır ve barakalarda geçerdi yaz. Dalından elma da kopardım, domates de, karpuz nasıl yetişiyor onu da gördüm, dut da silkeledim… Bu arazi sayesinde böcekten iğrenmez yılandan korkmaz çocuklar olarak büyüdük…

Eylül ayını döndüğü zaman Şile’nin deli dalgaları durulur, balıkçılar ilk ağlarını atarlardı denizlere, biz de “burundan” izlerdik… İstanbul’dan rahmetli babam gelecekken yine rahmetli anneannem muhakkak tembih ederdi: “Gelirken limandan palamut alıversin damat.” Hoş, anneannem demese de babam palamudu kasayla alır getirirdi. Malum geniş aile, kuzenler, dayılar, dedemler hep beraber… Mangallar yakılır, balıklar, deniz ürünleri yutulurdu…

Çekirdek ailede de şanslıydık. Evde pavurya da pişerdi, ıstakoz da, kalkan balığı da yapılırdı lüfer de… Balık da boldu o zaman tabii, bakmayın… Kadıköy çarşısında rahmetli babamın ismi hâlâ bilinir, hatırlanır. 2000’li yıllarda Koşuyolu’nda taze kalamarı ve balık çorbasıyla ün yapan ufak bir balık restoranımız bile vardı bir aralar… Menüsünü iyi hatırlıyorum, mevsiminde lüfer, kalkan, mercan, barbun, fangri, lagos, fener balığı, mezgit ve daha niceleri muhakkak bulunurdu…

Günümüzün balık restoranlarından genel olarak çok mutsuzum… Çok övülen bir balık restoranına gidiyorsunuz diyelim.

“Balık olarak neniz var?”

“Levrek, çipura, balık kokoreç, balık kebabı, balıklı börek, balık mantısı, balık köftesi, balık şiş.”

”Balık ne kullanıyorsunuz bu ürünlerde?”

“Levrek.”

Levrek hakimiyetindeki balık kebapçıları

Tamam, balık çeşitleri gerçekten de çok azaldı, çiftlikler sebebiyle levrek ve çipura çok bol bulunuyor ama menüyü kebap restoranı gibi ele alıp, çok da inovatif olmayan yöntemlerle levrek etini kıyıp şişe saplamak ya da ince kıyıp güveçte pişirdikten sonra baharatı basıp kokoreç diye vermek de gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor bende... Kaldı ki balık köftesini “artık balık”tan yapmayıp özenen, levrek pirzolayı gerçekten çok lezzetli yapan mekanlar da yok değil. İşini doğru yapan, bol balık çeşidi bulundurup doğru pişiren ya da yenilikçi yöntemlerle balıktan güzel ürünler üreten, gün geçtikçe sayıları azalan mekanları tabii ki tenzih ediyorum. Ne var ki işin git gide levrek üzerinden bir kolaycılığa dönüşmesi, göz boyama amaçlı özensiz ve baştan savma ürünlerin sofraya gelme sıklığının arttığını düşünüyorum.

Levrek menüyü ele geçirdi, balıkçıları da kebapçı yaptı desem yeridir. Bir de üzerine sosyal medyadan dikkat çekme amaçlı olarak balık döner, kalamar döner gibi çeşitleri gördükçe, bilemiyorum; bu kadar denizle iç içe bir ülke olarak balığı doğru yorumladığımızdan emin miyiz? Ben hiç değilim.

Görüşlerinizi sosyal medyadan, yorum kısmından ya da e-posta yoluyla her zamanki gibi bekliyorum.

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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