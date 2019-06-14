Levrek beğendi tarifi

Levrek denizlerimizin en lezzetli balıklarının başında geliyor. Beğendi ise Osmanlı mutfağından günümüze uzanan benzersiz bir patlıcanlı lezzet. Peki bu ikili aynı tabakta bir araya gelirse ne olur? Ortaya lezzetine doyum olmayan levrek beğendi çıkar. Tadan herkesin çok beğeneceği levrek beğendi tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Beğendi için:
Kızartmak için:
Öncelikle beğendiyi yapmakla işe başlayın.
Patlıcanları közleyip soyun ve küp küp doğrayın.
Tereyağını tavada eritip içine unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar yoğurun.
Sütü de ekleyip topaklanmaması için iyice karıştırın.
Patlıcanları ve tuzu da tavaya ilave edip 5 dakika kadar pişirin.
Bu esnada pulları ayıklanmış levrek filetoların derisine paralel çizikler atın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp balıkların önce derisini sonra da etli kısmını kızartın.
Balıkları yağdan aldıktan sonra, biberiye ve kekiği yağa ekleyin.
İkiye böldüğünüz arpacık soğan ve cherry domatesleri aynı yağda kızartın.
Servis yaparken tabağın tabanına beğendiği yayın.
Üzerine balıkları derisi üste gelecek şekilde yerleştirin.
Domates ve soğanlarla süsleyip servis yapın.