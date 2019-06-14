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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>Levrek beğendi tarifi
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Levrek beğendi tarifi

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Levrek beğendi tarifi

Levrek denizlerimizin en lezzetli balıklarının başında geliyor. Beğendi ise Osmanlı mutfağından günümüze uzanan benzersiz bir patlıcanlı lezzet. Peki bu ikili aynı tabakta bir araya gelirse ne olur? Ortaya lezzetine doyum olmayan levrek beğendi çıkar. Tadan herkesin çok beğeneceği levrek beğendi tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram levrek fileto
  • 2 adet cherry domates
  • 1 dal biberiye
  • 1 dal taze kekik
  • 2 adet arpacık soğan

Beğendi için:

  • 2 adet patlıcan
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı

Öncelikle beğendiyi yapmakla işe başlayın.

Patlıcanları közleyip soyun ve küp küp doğrayın.

Tereyağını tavada eritip içine unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar yoğurun.

Sütü de ekleyip topaklanmaması için iyice karıştırın.

Patlıcanları ve tuzu da tavaya ilave edip 5 dakika kadar pişirin.

Bu esnada pulları ayıklanmış levrek filetoların derisine paralel çizikler atın.

Sıvı yağı tavada kızdırıp balıkların önce derisini sonra da etli kısmını kızartın.

Balıkları yağdan aldıktan sonra, biberiye ve kekiği yağa ekleyin.

İkiye böldüğünüz arpacık soğan ve cherry domatesleri aynı yağda kızartın.

Servis yaparken tabağın tabanına beğendiği yayın.

Üzerine balıkları derisi üste gelecek şekilde yerleştirin.

Domates ve soğanlarla süsleyip servis yapın.

 

Fotoğraf: Alamy
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