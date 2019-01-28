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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
28.01.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Leblebi nasıl yapılır? Leblebi tarifi

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Leblebi nasıl yapılır? Leblebi tarifi

Leblebi kuruyemiş denince ilk aklımıza gelenlerdir. Özellikle çocukluğumuzda kuruyemiş satan dükkanların önünde kavrulan ve kokusu sokağın öbür ucundan duyulan leblebilerin lezzeti unutulmaz. Leblebi tozu, dışı renkli şekerlerle kaplı leblebiler de çocukluk nostaljisinin tatlı birer unsurudur. Peki o tadını, kokusunu özlediğiniz sıcacık leblebileri evde yapamaz mısınız? Tabii ki yapabilirsiniz… İşte leblebi yapımına dair önemli ipuçları ve leblebi tarifi…

Leblebi aslında temelde nohudun fırında ya da tavada kavrulmasıyla elde edilir. Kavurma aşamasında nohutta bulunan bazı besin öğeleri kaybolsa da leblebi A, C, E vitaminleri, demir, bakır, potasyum, kalsiyum ve sodyum açısından zengindir. Üstelik lifli yapısı sayesinde tok tutucu özelliği vardır.

Peki evde leblebi yapacaksanız nelere dikkat etmelisiniz?

Öncelikle her şeyde olduğu gibi burada da temel malzemenin yani nohudun kalitesi büyük önem taşıyor.

Leblebiniz sert olsun istiyorsanız bir gece önceden ıslatıp yumuşattığınız ve kabarttığınız nohutları kalın tabanlı bir tava kavurarak kolayca leblebi yapabilirsiniz. Tavaya nohutlardan başka hiçbir şey koymayacak, kısık ateşte sürekli karıştıracaksınız. Sadece pişirme sürecinin sonuna doğru isterseniz bir miktar tuz ekleyip leblebilerinizi tatlandırabilirsiniz.

Leblebi tarifi
Leblebi tarifi

Haşlanmış nohuttan yapılan leblebi ise hem daha yumuşak hem de diğer malzemelerle bir araya getirerek tatlandırmaya daha müsait olur. Bir gece önceden ıslatılmış nohutları 20 dakika haşlamak yeterlidir.

Haşlanan nohutların suyunu süzüp havluyla kuruladıktan sonra kabuklarını soyun. Bir fırın tepsisine aldığınız nohutları tercihinize göre tuz, karabiber, kırmızı biber, sarımsak tozu, limon kabuğu vb. birçok malzemeyle bir araya getirip tatlandırın ve 200 dereceye ayarladığınız fırına verin.

5 dakikada bir fırının kapağını açıp leblebilerinizi bir spatula yardımıyla karıştırın. 25-30 dakikada leblebileriniz mükemmel bir lezzet ve kıvamda yenebilir hale gelecek.

Leblebili kurabiye tarifi
Leblebili kurabiye tarifi

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