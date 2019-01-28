Leblebi nasıl yapılır? Leblebi tarifi

Leblebi aslında temelde nohudun fırında ya da tavada kavrulmasıyla elde edilir. Kavurma aşamasında nohutta bulunan bazı besin öğeleri kaybolsa da leblebi A, C, E vitaminleri, demir, bakır, potasyum, kalsiyum ve sodyum açısından zengindir. Üstelik lifli yapısı sayesinde tok tutucu özelliği vardır.

Peki evde leblebi yapacaksanız nelere dikkat etmelisiniz?

Öncelikle her şeyde olduğu gibi burada da temel malzemenin yani nohudun kalitesi büyük önem taşıyor.

Leblebiniz sert olsun istiyorsanız bir gece önceden ıslatıp yumuşattığınız ve kabarttığınız nohutları kalın tabanlı bir tava kavurarak kolayca leblebi yapabilirsiniz. Tavaya nohutlardan başka hiçbir şey koymayacak, kısık ateşte sürekli karıştıracaksınız. Sadece pişirme sürecinin sonuna doğru isterseniz bir miktar tuz ekleyip leblebilerinizi tatlandırabilirsiniz.

Haşlanmış nohuttan yapılan leblebi ise hem daha yumuşak hem de diğer malzemelerle bir araya getirerek tatlandırmaya daha müsait olur. Bir gece önceden ıslatılmış nohutları 20 dakika haşlamak yeterlidir.

Haşlanan nohutların suyunu süzüp havluyla kuruladıktan sonra kabuklarını soyun. Bir fırın tepsisine aldığınız nohutları tercihinize göre tuz, karabiber, kırmızı biber, sarımsak tozu, limon kabuğu vb. birçok malzemeyle bir araya getirip tatlandırın ve 200 dereceye ayarladığınız fırına verin.

5 dakikada bir fırının kapağını açıp leblebilerinizi bir spatula yardımıyla karıştırın. 25-30 dakikada leblebileriniz mükemmel bir lezzet ve kıvamda yenebilir hale gelecek.