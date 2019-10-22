Lazanya hamuru ve lazanya nasıl yapılır? İşte lezzetli lazanya tarifi ve malzemeleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriLazanya hamuru ve lazanya nasıl yapılır? İşte lezzetli lazanya tarifi ve malzemeleri
GeriMutfak Tüyoları Lazanya hamuru ve lazanya nasıl yapılır? İşte lezzetli lazanya tarifi ve malzemeleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
22.10.2019 - 22:07, Son Güncelleme:

Lazanya hamuru ve lazanya nasıl yapılır? İşte lezzetli lazanya tarifi ve malzemeleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lazanya hamuru ve lazanya nasıl yapılır? İşte lezzetli lazanya tarifi ve malzemeleri

İtalyan mutfağı denince şüphesiz ki akla ilk olarak lazanya geliyor. Üzerinde erimiş kaşarı ile lezzetine lezzet katan lazanya, restoranlarda her ne kadar kolaylıkla bulunsa da evde yapılan tariflerin yerini tutmuyor. Kıymalı ya da sebzeli olarak hazırlanan lazanyayı sizler de evinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, lazanya hamuru ve lazanya nasıl yapılır? İşte, lezzetli lazanya tarifi ve malzemeleri.

Süper marketlerde kolaylıkla bulunan lazanya hamuru, evde yapmak isteyenler için zahmetli gibi görünebiliyor. Ancak belli püf noktalara uyduğunuz takdirde lazanya hamurunu kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte, kolay ve pratik lazanya tarifi...

LAZANYA HAMURU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 yumurta
2 su bardağı un
Yarım yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 yemek kaşığı su
Tuz

Hazırlanışı

Unu eleyerek yoğurma kabına alın.

Ortasını havuz gibi açıp yumurtaları bu havuza kırın.

Tuzu da ilave edip yoğurmaya başlayın.

Hamurun kolay toparlanması için içine 1-2 yemek kaşığı ılık su da ekleyebilirsiniz.

5-6 dakika kadar yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp 30 dakika kadar dinlendirin.

Üzerine un serptiğiniz hamuru merdane yardımıyla yufka kalınlığında açın.

Tepsinize uygun ölçülerde kestiğiniz hamurları kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp kevgir yardımıyla yapışmayacak şekilde geniş bir tabağa alın.

Dilediğiniz sosla birleştirip lazanyanızı pişirebilirsiniz.

Beyaz prenses yemeği tarifi
Beyaz prenses yemeği tarifi

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler
200 gram kıyma
1 paket lazanya
3 adet kuru soğan
3 adet havuç
3 su bardağı kıyılmış mantar
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağ
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Sos için:

2 su bardağı rendelenmiş kaşar
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam tuz

Hazırlanışı

Kaynayan tuzlu suya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Lazanyayı dörder dörder içine atın. Lazanya yumuşayıp rengi beyazlaşınca soğuk suya tutun, sonra da süzün.

Tereyağını eritin, zar şeklinde doğradığınız soğan, kıyma, havuç, mantar, karabiber, tuz, salça ve 1 bardak su koyun. Hazırladığınız bu harcı 15 dakika pişirin.

Beşamel sos için unu, pembeleşene kadar tereyağında kavurun. Süt ve tuz koyup karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Kaşar peynirini de ekledikten sonra tencereyi ocaktan indirin.

Yağlanmış fırın kabına lazanyaları yan yana dizin. Üstüne beşamel sosu dökün. İkinci sıraya kıymalı harcı yayın, üçüncü sıraya beşamel sosu dökün. Dördüncü sıraya tekrar kıymalı harcı, beşinci sıraya yine beşamel sosu koyun. Altıncı sıraya harcı, yedinci sıraya da kalan sosu dökün.

175 derecelik fırında 25 dakika pişirin. 10 dakika bekletip servis yapın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi