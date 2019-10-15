Lazanya hamuru nasıl yapılır? İşte lazanya hamuru ve lazanya tarifi
İtalyan mutfağının enfes lezzetinden olan lazanya Türk mutfağında da son yıllarda gözde lezzetler arasında yer almaya başladı. Kıymalı ya da sebzeli sosuyla ağızda muhteşem tat bırakan lazanya, evde hazırlamak isteyenler için hamurunu yapmak zahmetli gibi görünebilir. Ancak marketlerde satılan hazır lazanya hamuru yerine kendinizinin hazırladığı hamur daha sağlıklı olacaktır. Peki, lazanya hamuru nasıl yapılır? İşte lazanya hamuru ve lazanya tarifi.
Makarna çeşitleri arasında en lezzetlisi olan şüphesiz ki lazanya. Üzerinde eriyen kaşarı ile fırında pişmiş lazanya misafirleriniz için farklı lezzet arıyorsanız tam size göre. İşte, lazanya tarifini sizler için derledik...
LAZANYA HAMURU NASIL YAPILIR?
Malzemeler
2 yumurta
2 su bardağı un
Yarım yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 yemek kaşığı su
Tuz
Hazırlanışı
Unu eleyerek yoğurma kabına alın.
Ortasını havuz gibi açıp yumurtaları bu havuza kırın.
Tuzu da ilave edip yoğurmaya başlayın.
Hamurun kolay toparlanması için içine 1-2 yemek kaşığı ılık su da ekleyebilirsiniz.
5-6 dakika kadar yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp 30 dakika kadar dinlendirin.
Üzerine un serptiğiniz hamuru merdane yardımıyla yufka kalınlığında açın.
Tepsinize uygun ölçülerde kestiğiniz hamurları kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp kevgir yardımıyla yapışmayacak şekilde geniş bir tabağa alın.
Dilediğiniz sosla birleştirip lazanyanızı pişirebilirsiniz.
LAZANYA TARİFİ
Malzemeler
200 gram kıyma
1 paket lazanya
3 adet kuru soğan
3 adet havuç
3 su bardağı kıyılmış mantar
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağ
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Sos için:
2 su bardağı rendelenmiş kaşar
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam tuz
Hazırlanışı
Kaynayan tuzlu suya 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Lazanyayı dörder dörder içine atın. Lazanya yumuşayıp rengi beyazlaşınca soğuk suya tutun, sonra da süzün.
Tereyağını eritin, zar şeklinde doğradığınız soğan, kıyma, havuç, mantar, karabiber, tuz, salça ve 1 bardak su koyun. Hazırladığınız bu harcı 15 dakika pişirin.
Beşamel sos için unu, pembeleşene kadar tereyağında kavurun. Süt ve tuz koyup karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Kaşar peynirini de ekledikten sonra tencereyi ocaktan indirin.
Yağlanmış fırın kabına lazanyaları yan yana dizin. Üstüne beşamel sosu dökün. İkinci sıraya kıymalı harcı yayın, üçüncü sıraya beşamel sosu dökün. Dördüncü sıraya tekrar kıymalı harcı, beşinci sıraya yine beşamel sosu koyun. Altıncı sıraya harcı, yedinci sıraya da kalan sosu dökün.
175 derecelik fırında 25 dakika pişirin. 10 dakika bekletip servis yapın.