Laz Böreği nasıl yapılır? Adım adım Laz Böreği tarifi
Börek denilmesine rağmen tatlı bir lezzet olan Laz Böreği, Doğu Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden biridir. Hazır yufkadan yapıldığında oldukça pratik bir tatlı olan Laz Böreği, pudra şekeri ilavesiyle kuru ya da şerbetli olarak sunuma hazırlanabilir. Peki, Laz Böreği nasıl yapılır? Adım adım Laz Böreği tarifi...
Malzemeler:
Muhallebi için:
7 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
6 yemek kaşığı nişasta
1.5 su bardağı şeker
4 yumurta sarısı
1 çay kaşığı karabiber
Hamur için:
1 yumurta
2 çay bardağı süt
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım paket kabartma tozu
Tuz
Un
Şerbet için:
1.5 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker
Üzeri için:
500 gram tereyağı
Fındık
Yapılışı:
Muhallebi için süt, un,nişasta ve şeker bir tencereye alınıp karıştırılarak pişirilir. Çırpılmış yumurta sarısı karıştırılarak muhallebiye yedirilir. Soğumaya bırakılır. Hamur için tüm malzeme bir kaba alınıp yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurulur. Hamur 10 eşit bezeye bölünür. Bezeler nişasta ile açılır. 500 gram tereyağı eritilir. Bezelerin 5 adedi eritilmiş tereyağı ile yağlanıp yuvarlak fırın tepsisine yerleştirilir.
Üzerine soğumuş muhallebi yayılır. Üzerine karabiber serpilir. Kalan 5 yufka da nişasta ile açılıp araları eritilmiş tereyağı ile yağlanır. Yufkalar tepsideki tatlının üzerine yayılır. Tatlı börek dilimi şeklinde dilimlenip kalan eritilmiş tereyağı gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirilir ve soğumaya bırakılır. Şerbet için su ve şeker bir tencerede kaynatılır. Tatlı soğukken üzerine sıcak şerbet gezdirilir. Şerbet çekince servis yapılır.