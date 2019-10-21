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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.10.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Laz Böreği nasıl yapılır? Adım adım Laz Böreği tarifi

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Laz Böreği nasıl yapılır? Adım adım Laz Böreği tarifi

Börek denilmesine rağmen tatlı bir lezzet olan Laz Böreği, Doğu Karadeniz'in en sevilen yemeklerinden biridir. Hazır yufkadan yapıldığında oldukça pratik bir tatlı olan Laz Böreği, pudra şekeri ilavesiyle kuru ya da şerbetli olarak sunuma hazırlanabilir. Peki, Laz Böreği nasıl yapılır? Adım adım Laz Böreği tarifi...

Malzemeler:

Muhallebi için:

7 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
6 yemek kaşığı nişasta
1.5 su bardağı şeker
4 yumurta sarısı
1 çay kaşığı karabiber

Hamur için:

1 yumurta
2 çay bardağı süt
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım paket kabartma tozu
Tuz
Un

Şerbet için:

1.5 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker

Üzeri için:

500 gram tereyağı
Fındık

Yapılışı:

Muhallebi için süt, un,nişasta ve şeker bir tencereye alınıp karıştırılarak pişirilir. Çırpılmış yumurta sarısı karıştırılarak muhallebiye yedirilir. Soğumaya bırakılır. Hamur için tüm malzeme bir kaba alınıp yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurulur. Hamur 10 eşit bezeye bölünür. Bezeler nişasta ile açılır. 500 gram tereyağı eritilir. Bezelerin 5 adedi eritilmiş tereyağı ile yağlanıp yuvarlak fırın tepsisine yerleştirilir.

Üzerine soğumuş muhallebi yayılır. Üzerine karabiber serpilir. Kalan 5 yufka da nişasta ile açılıp araları eritilmiş tereyağı ile yağlanır. Yufkalar tepsideki tatlının üzerine yayılır. Tatlı börek dilimi şeklinde dilimlenip kalan eritilmiş tereyağı gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirilir ve soğumaya bırakılır. Şerbet için su ve şeker bir tencerede kaynatılır. Tatlı soğukken üzerine sıcak şerbet gezdirilir. Şerbet çekince servis yapılır.

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