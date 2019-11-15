Lahana sarması tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Lahana sarması tarifi
ORTA ZORLUKTA

Lahana sarması tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lahana sarması tarifi

İçindeki kıyma miktarının fazlalığından lahana köftesi olarak da anılan lahana sarması Malatya mutfağında sıklıkla yapılan bir yemek. Yapımı biraz meşakkatli ancak içinde bulgur oluşuyla da gayet doyurucu. Malzemelerimiz ve tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet orta boy lahana
  • 5 adet kuru soğan
  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 2 kase bulgur
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1.5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1.5 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • Göz kararı sıvı yağ

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Lahanaları derin bir tencereye üstünü geçecek kadar suyla yerleştirip haşlayın.

Soğanları küçük küçük doğrayıp, kıyma ve baharatlar ile karıştırın.

Bulgur ve pirinci iyice yıkayıp kıymalı karışıma ekleyerek güzelce harmanlayın.

Yağını da ekleyip iç harcınızı hazır hale getirin.

Lahanaları sarmaya başlayın, ve tencereye yerleştirin.

İsterseniz tencerenin altına sarmalardan önce etli kemik parçaları da koyabilirsiniz.

Sarma işlemi bitince sos malzemeleri karıştırıp sarmaların üzerine dökün.

Üzerini kapatıp sıcak suyunu da ilave ettikten sonra yemeğinizi kısık ateşte pişirin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra ılık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Gıda israfını önlemek için saklama tüyoları!
daha fazla video için

 

Fotoğraf: iStock
malatya yemekleri lahana sarması tarifi Zeytinyağlı tarifler
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Zeytinyağlı enginar tarifi

Zeytinyağlı taze bakla tarifi

Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Çiğ dolma tarifi