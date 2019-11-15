Lahana sarması tarifi

İçindeki kıyma miktarının fazlalığından lahana köftesi olarak da anılan lahana sarması Malatya mutfağında sıklıkla yapılan bir yemek. Yapımı biraz meşakkatli ancak içinde bulgur oluşuyla da gayet doyurucu. Malzemelerimiz ve tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun.
Sosu için:
Lahanaları derin bir tencereye üstünü geçecek kadar suyla yerleştirip haşlayın.
Soğanları küçük küçük doğrayıp, kıyma ve baharatlar ile karıştırın.
Bulgur ve pirinci iyice yıkayıp kıymalı karışıma ekleyerek güzelce harmanlayın.
Yağını da ekleyip iç harcınızı hazır hale getirin.
Lahanaları sarmaya başlayın, ve tencereye yerleştirin.
İsterseniz tencerenin altına sarmalardan önce etli kemik parçaları da koyabilirsiniz.
Sarma işlemi bitince sos malzemeleri karıştırıp sarmaların üzerine dökün.
Üzerini kapatıp sıcak suyunu da ilave ettikten sonra yemeğinizi kısık ateşte pişirin.
İlk sıcağı çıktıktan sonra ılık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...