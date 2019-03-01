Lahana sarması tarifi

Kış sebzelerinin güzeli lahanayla yapılan yemeklerin en sevileni lahana sarmasıdır desek yanlış olmaz herhalde. Özellikle etli lahana sarması hem lezzeti hem de doyuruculuğu ve besin değeriyle kış sofralarında mutlaka bulunması gereken lezzetlerden. İşte çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz etli lahana dolması tarifi…
İç harcı için:
Sosu için:
Büyük bir tencerede su kaynatın.
Yaprak yaprak ayıkladığınız lahanaları kaynayan suya atıp haşlayın ve süzülmeye bırakın.
Yemeklik doğradığınız kuru soğanları pirinç, kıyma, domates rendesi, ince kıyılmış maydanoz, domates ve biber salçası, nane, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve ılık su ile karıştırarak harcı hazırlayın.
Sosu için rendelenmiş domates, domates salçası, tuz, zeytinyağı ve tuzu ılık suyla açın.
Sosu sarmaların üzerine gezdirip küp küp kestiğiniz tereyağını tencerenin üzerine yerleştirin.
Damarlarını ayıkladığınız lahanalara dolma içini sarın ve sarmaları tencereye yerleştirin.
Kapağını kapatıp kaynayan tencerenin altını kısın ve 35 dakika kadar pişmeye bırakın.
Dolmanızı sıcak sıcak servis edin.