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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Lahana sarması tarifi
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Lahana sarması tarifi

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Lahana sarması tarifi

Kış sebzelerinin güzeli lahanayla yapılan yemeklerin en sevileni lahana sarmasıdır desek yanlış olmaz herhalde. Özellikle etli lahana sarması hem lezzeti hem de doyuruculuğu ve besin değeriyle kış sofralarında mutlaka bulunması gereken lezzetlerden. İşte çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz etli lahana dolması tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet orta boy lahana
  • 6 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

  • 1 su bardağı pirinç
  • 400 gram kıyma
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet büyük boy domates
  • Yarım tatlı kaşığı domates salçası
  • Yarım tatlı kaşığı biber salçası
  • Çeyrek demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım su bardağı ılık su

Sosu için:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet büyük boy domates rendesi
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı

Büyük bir tencerede su kaynatın.

Yaprak yaprak ayıkladığınız lahanaları kaynayan suya atıp haşlayın ve süzülmeye bırakın.

Yemeklik doğradığınız kuru soğanları pirinç, kıyma, domates rendesi, ince kıyılmış maydanoz, domates ve biber salçası, nane, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve ılık su ile karıştırarak harcı hazırlayın.

Sosu için rendelenmiş domates, domates salçası, tuz, zeytinyağı ve tuzu ılık suyla açın.

Sosu sarmaların üzerine gezdirip küp küp kestiğiniz tereyağını tencerenin üzerine yerleştirin.

 Damarlarını ayıkladığınız lahanalara dolma içini sarın ve sarmaları tencereye yerleştirin.

Kapağını kapatıp kaynayan tencerenin altını kısın ve 35 dakika kadar pişmeye bırakın.

Dolmanızı sıcak sıcak servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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