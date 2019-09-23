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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Kuzu yahni tarifi
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Kuzu yahni tarifi

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Kuzu yahni tarifi

Bol miktarda soğan, sebzeler ve etle yapılan tencere yemeklerinin genel adı yahni. Nasıl yapılırsa yapılsın her şekilde çok lezzetli olan yahniyi biz bu kez parça kuzu etiyle yaptık. İçindeki patatesleri sayesinde çok da doyurucu bir hal alan kuzu etli yahninin malzemeleri ve tarifi aşağıda. İşte yanında pilavla sofranızı ziyafete çevirecek kuzu yahni tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram iri doğranmış kuzu eti
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 adet orta boy soğan
  • 2 adet patates
  • 4 adet yeşil biber
  • 7-8 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik

Hazırlanışı

Zeytinyağını tencerede kızdırın.

Kuşbaşı etleri ilave edin ve suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

Bu esnada sarımsakları ezin, soğanları doğrayın.

Patatesleri kuşbaşı, biberleri ise halka halka doğrayın.

Etler kavrulunca sarımsak, soğan, biber ve patatesi ilave edin.

Salçayı ve suyunu da ekleyip orta ateşte 40 dakika kadar pişirin.

Pişmesine yakın tuzunu ve baharatlarını da ilave edip ocaktan alın.

Soğutmadan servis edin, afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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