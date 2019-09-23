Bol miktarda soğan, sebzeler ve etle yapılan tencere yemeklerinin genel adı yahni. Nasıl yapılırsa yapılsın her şekilde çok lezzetli olan yahniyi biz bu kez parça kuzu etiyle yaptık. İçindeki patatesleri sayesinde çok da doyurucu bir hal alan kuzu etli yahninin malzemeleri ve tarifi aşağıda. İşte yanında pilavla sofranızı ziyafete çevirecek kuzu yahni tarifi…
Zeytinyağını tencerede kızdırın.
Kuşbaşı etleri ilave edin ve suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.
Bu esnada sarımsakları ezin, soğanları doğrayın.
Patatesleri kuşbaşı, biberleri ise halka halka doğrayın.
Etler kavrulunca sarımsak, soğan, biber ve patatesi ilave edin.
Salçayı ve suyunu da ekleyip orta ateşte 40 dakika kadar pişirin.
Pişmesine yakın tuzunu ve baharatlarını da ilave edip ocaktan alın.
Soğutmadan servis edin, afiyet olsun…