Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi
Kuzu tandır, Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinden biridir. Tandırda kuzu etini pişirmek için önce et temizlenir. Bir çengele asılarak üzeri iyice kapatılıp, tandır içinde pişmeye bırakılır. Buna tandır kebabı adı verilir. Peki, Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi
Bol malzemeli kuzu tandır tarifini derledik:
Kuzu Tandır Malzemeleri
1600 gr. kemiksiz kuzu but
Tuz
Karabiber
Sebzeleri için Malzemeler
5 – 6 adet bebek patates
4 adet pancar
1 baş sarımsak
1 adet havuç
6 – 7 adet bebek kabak
1 adet kereviz
2 adet kereviz sapı
1 adet portakal
8 – 10 adet arpacık soğan
2 dal biberiye
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
½ su bardağı su
Kuzu tandır nasıl yapılır?
Kerevizleri 6 elma dilim olacak şekilde bölün.
Kereviz saplarını 3’e bölün.
Havucu iri doğrayın.
Bebek patates, pancar ve sarımsağı ikiye bölün.
Hepsini pişireceğiniz fırın kabınızın içerisine alın.
Portakalı dilimleyin, birkaç dilimin sularını sebzelerin üzerine sıkın ve portakalları da fırın kabınıza ekleyin.
Arpacık soğanları ve biberiyeleri de fırın kabınıza ekleyin.
Üzerlerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve suyu gezdirin.
Tavanızı ısıtın.
Etinizin her iki tarafına da tuz ve karabiber serpin ve iki tarafının da rengi değişene kadar mühürleyin.
Fırın kabınızın üzerine teli oturtun.
Ardından mühürlediğiniz eti telin üzerine alın.
Üzerine önce bir fırın kağıdıyla, fırın kağıdının üzerini de folyoyla kapatın.
Üzeri kapalı bir şekilde 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 2,5 – 3 saat pişirin.