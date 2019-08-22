Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriKuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi
GeriMutfak Tüyoları Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
22.08.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi

Kuzu tandır, Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinden biridir. Tandırda kuzu etini pişirmek için önce et temizlenir. Bir çengele asılarak üzeri iyice kapatılıp, tandır içinde pişmeye bırakılır. Buna tandır kebabı adı verilir. Peki, Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi

Bol malzemeli kuzu tandır tarifini derledik:

Kuzu Tandır Malzemeleri

1600 gr. kemiksiz kuzu but
Tuz
Karabiber

Sebzeleri için Malzemeler

5 – 6 adet bebek patates
4 adet pancar
1 baş sarımsak
1 adet havuç
6 – 7 adet bebek kabak
1 adet kereviz
2 adet kereviz sapı
1 adet portakal
8 – 10 adet arpacık soğan
2 dal biberiye
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
½ su bardağı su

Kuzu tandır nasıl yapılır?

Kerevizleri 6 elma dilim olacak şekilde bölün.
Kereviz saplarını 3’e bölün.
Havucu iri doğrayın.
Bebek patates, pancar ve sarımsağı ikiye bölün.
Hepsini pişireceğiniz fırın kabınızın içerisine alın.
Portakalı dilimleyin, birkaç dilimin sularını sebzelerin üzerine sıkın ve portakalları da fırın kabınıza ekleyin.
Arpacık soğanları ve biberiyeleri de fırın kabınıza ekleyin.
Üzerlerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve suyu gezdirin.
Tavanızı ısıtın.
Etinizin her iki tarafına da tuz ve karabiber serpin ve iki tarafının da rengi değişene kadar mühürleyin.
Fırın kabınızın üzerine teli oturtun.
Ardından mühürlediğiniz eti telin üzerine alın.
Üzerine önce bir fırın kağıdıyla, fırın kağıdının üzerini de folyoyla kapatın.
Üzeri kapalı bir şekilde 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 2,5 – 3 saat pişirin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi
Otlu börek nasıl yapılır? İşte adım adım otlu börek tarifi
Sumaklı ekşili köfte nasıl yapılır?
Kudret narı macunu nasıl yapılır? Kudret narı macununun püf noktaları