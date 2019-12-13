Kuzu kol sarma tarifi

Şık bir akşam yemeği sofrası hazırlamak isterseniz, kuzu gol sarma tam size göre! Öyle nefis bir yemek ki et sevenlerin aklını başından alacak türden. Keyifle tüketeceğiniz kuzu kol sarma, sizi asla pişman etmeyecek. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Ekmek içini çekin.
Maydanozları da ince ince doğrayın ve sarımsakları ezin.
Bir kasede kekik,maydanoz, sarımsak ve ekmek içini karıştırın.
Etin kemiklerini ve fazla yağını çıkarın.
Üzerine biber salçası ve tuz sürün. İsterseniz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.
Daha sonra hazırladığınız harcı etin üzerine yayıp rulo şeklinde sarın.
Bir ip ile güzelce bağlayıp üzerine az miktarda sıvı yağ sürün.
Hazırladığınız ruloyu fırında pişirin. Dilerseniz etinizin pişmesine yakın tepsiye su bardağı su ekleyip sos olarak değerlendirebilirsiniz.
Etiniz piştikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...