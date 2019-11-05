Kuzu kapama nasıl yapılır? İşte kuzu kapama tarifi ve malzemeleri
Et yemeklerinin en lezzetlerinden olan kuzu kapama Türk mutfağının gözde tatlarından. Özellikle misafir sofraları için hazırlanan ve sofraları görsel şölene çeviren kuzu kapama yemeğini ilk kez yapacaklar için bazı püf noktaları en önemli detaylardan. Peki, kuzu kapama nasıl yapılır? Kuzu kapama malzemeleri nelerdir? İşte, kuzu kapama tarifi ve hazırlanışı.
Kuzu eti ve kuyruk yağından hazırlanan kuzu kapamayı hazırlamak oldukta basit. Yalnız pişme süresi uzun olan bu lezzeti sizler de evinizde deneyebilirsiniz. İşte, şık sofralarınız için sizler de bu yemeği yapmak istiyorsanız kuzu kapama yapımı ve malzemelerine haberimizden göz atabilirsiniz.
Malzemeler
2 kilogram kuzu bel eti
350 gram kuzu kuyruk yağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
Hazırlanışı
Tencerenin tabanına dilim dilim kesilmiş olan kuzu kuyruk yağını yerleştirin.
Daha sonra kuzu bel etini baharatlarla terbiye edip tencereye yerleştirilmiş olan kuyruk yağlarının üzerine dizin.
Tencerenin kapağını kapatın.
Yemeğin hava almaması için kapağın kenarlarına biraz hamur yaparak sıvayın ve kısık ateşte 4 saat pişirin.
Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun...