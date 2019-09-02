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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Kuzu etli islim kebabı tarifi
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Kuzu etli islim kebabı tarifi

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Kuzu etli islim kebabı tarifi

İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. Siz de şöyle her görenin hayran kalacağı, yiyenin bir tabak daha isteyeceği nefis bir kuzu etli islim kebabı tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte islim kebabının malzemeleri ve tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram parça kuzu eti
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 2 su bardağı su
  • 4 adet patlıcan
  • Tuz
  • Karabiber

Sosu için:

  • 3 domates

Hazırlanışı

Patlıcanları alacalı soyup 1 santimetre kalınlığında uzunlamasına dilimleyin ve tuzlu suya koyun.

Kuru soğan ve 2 adet domatesi yemeklik doğrayın.

Hafifçe kavurduktan sonra içine parça etleri ilave edin.

Üzerini geçecek kadar da su ekleyip etleri yumuşayana kadar pişirin.

Tuzunu ve karabiberini etler piştikten sonra ekleyin.

Etlerin suyunu yemeğin sosunda kullanmak için kenara alın.

Patlıcanları süzüp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartın.

İki patlıcan dilimini X şeklinde bir tabağa alıp ortasına bir parça et yerleştirin.

Patlıcanların uçlarını etin üzerine kapatıp bir kürdan batırarak açılmamalarını sağlayın.

Arzu ederseniz bu kürdanların boş kısımlarına domates ve biber parçaları saplayın.

Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

3 adet domatesi rendeleyip etin suyuyla biraz tuz ilavesiyle etin suyuyla birlikte yeniden pişirin.

Bu sosu tepsideki patlıcanların üzerine gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.

20-25 dakika fırınladıktan sonra sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

Patlıcan Kebabı | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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