İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. Siz de şöyle her görenin hayran kalacağı, yiyenin bir tabak daha isteyeceği nefis bir kuzu etli islim kebabı tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte islim kebabının malzemeleri ve tarifi…
Sosu için:
Patlıcanları alacalı soyup 1 santimetre kalınlığında uzunlamasına dilimleyin ve tuzlu suya koyun.
Kuru soğan ve 2 adet domatesi yemeklik doğrayın.
Hafifçe kavurduktan sonra içine parça etleri ilave edin.
Üzerini geçecek kadar da su ekleyip etleri yumuşayana kadar pişirin.
Tuzunu ve karabiberini etler piştikten sonra ekleyin.
Etlerin suyunu yemeğin sosunda kullanmak için kenara alın.
Patlıcanları süzüp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartın.
İki patlıcan dilimini X şeklinde bir tabağa alıp ortasına bir parça et yerleştirin.
Patlıcanların uçlarını etin üzerine kapatıp bir kürdan batırarak açılmamalarını sağlayın.
Arzu ederseniz bu kürdanların boş kısımlarına domates ve biber parçaları saplayın.
Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.
3 adet domatesi rendeleyip etin suyuyla biraz tuz ilavesiyle etin suyuyla birlikte yeniden pişirin.
Bu sosu tepsideki patlıcanların üzerine gezdirin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.
20-25 dakika fırınladıktan sonra sıcak servis yapın. Afiyet olsun…