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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.02.2019 - 20:28, Son Güncelleme:

Kuymak nasıl yapılır? İşte kuymak malzemeleri ve tarifi

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Kuymak nasıl yapılır? İşte kuymak malzemeleri ve tarifi

Kuymak nasıl yapılır sorusunun yanıtı, sofralarına Karadeniz esintisi yaşatmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Karadeniz illerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kuymağın tarifi merak ediliyor. Peki, kuymak nasıl yapılır? İşte kuymak malzemeleri ve tarifi.

Samsun'dan Artvin'e, Ordu’dan Giresun’a, Gümüşhane’den Trabzon’dan Rize’ye Karadeniz illerinin vazgeçilmezi kuymağın malzemeleri ve yapılış şekli değişiklik gösteriyor. Genellikle tereyağı ile yapılsa da bazı bölgelerde kaymak kullanılabiliyor.

MALZEMELER

• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 3 yemek kaşığı mısır unu
• 2 su bardağı su
• 80 gram Trabzon peyniri (tuzsuz tel ya da çeçil peyniri)

KUYMAK TARİFİ

İki kişilik kuymak için öncelikle 2 kaşık tereyağını tavamıza koyarak yakmadan erimesini ve hafif köpürmesini bekliyoruz. Daha sonra yaklaşık 3 kaşık mısır ununu tereyağına ekleyip kavrulmasını sağlıyoruz. Mısır unu tereyağı ile kavrulurken yaklaşık 2 bardak suyu ve tuzu ekledikten sonra da orta ateşte kaynamasını bekliyoruz. Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğümüzde telli peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp sünmesini sağlıyoruz.

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