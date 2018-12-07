Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor, tüm Türkiye'ye kilosu 20 TL'den satıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriKütükte istiridye mantarı yetiştiriyor, tüm Türkiye'ye kilosu 20 TL'den satıyor
GeriLezizz Haberler Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor, tüm Türkiye'ye kilosu 20 TL'den satıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
AA
07.12.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor, tüm Türkiye'ye kilosu 20 TL'den satıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor, tüm Türkiye'ye kilosu 20 TL'den satıyor

Zonguldak'ta, inşaattan arta kalan zamanını değerlendirmek için eşinin önerisiyle evinin bodrum katında 5 kütükte istiridye mantarı yetiştiren Recep Erhan Er, işini büyütüp yurt genelinde satışa başladı.

Ereğli ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki 2 çocuk babası Er, inşaattan arta kalan zamanını değerlendirmek için eşinin istiridye mantarı yetiştirme önerisi üzerine internette konuyla ilgili araştırma yaptı. 

İnternet üzerinden mantar tohumu temin eden Er, evinin bodrum katında, Düzce'den 2 yıl önce aldığı 5 kütükte istiridye mantarı üretmeye başladı. 

Zamanla işini büyüten Er, internet aracılığıyla yurdun dört bir yanına istiridye mantarı satıyor. 

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KÜTÜKTE YETİŞMESİ

Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı üreticiliği zamanla meslek haline getirdiğini söyledi. 

Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor, tüm Türkiyeye kilosu 20 TLden satıyor

Bölgede kütük üzerinde istiridye mantarı üretiminin az olduğunu anlatan Er, şöyle konuştu: 

"İstiridye mantarı üretmeye 5 kütükle başladım. Şu an 80 kütüğe ulaştım. Kütükte mantar üretimi doğal yapıldığı için lezzeti de farklı oluyor. Tadı oldukça güzel, besin değeri de oldukça yüksek. Pek çok sağlık sorununa iyi geldiği uzmanlar tarafından açıklanıyor. Her türlü yemekte kullanılabiliyor. Az sayıda kütükle başlayıp çok sayıda kütüğe ulaşarak ürettiğimiz mantarı, çevremizdeki insanlar tüketmeye başladıkça değerini ve lezzetini anladı." 

KİLOGRAMI 20 LİRADAN SATILIYOR

Er, kilogramı 20 liradan satılan mantara farklı bölgelerden talep geldiğini aktararak, "Bu mantar türü diğerlerinden oldukça farklı. İnsanlarımız internet üzerinden bu mantarı araştırabilir, bakabilir. Bu mantarın en büyük özelliği, kütükte yetişmesi. Lezzetini ve değerini bilen vatandaşlarımız bizlere mantar talebinde buluyor. İstiridye mantarı 10 günde bir ürün veriyor" ifadelerini kullandı. 

7
Vegan ve vejetaryenlerin vazgeçilmezi istiridye mantarı tarifleri
Vegan ve vejetaryenlerin vazgeçilmezi istiridye mantarı tarifleri

Hijyenik koşullarda ürettikleri mantara gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Er, istiridye mantarı üretiminden keyif aldığını, zamanla üretimi daha da arttırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. 

İSTİRİDYE MANTARI HER YEMEĞİN YANINA ÇOK YAKIŞIYOR

Fırında Somon | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde fırında somon var!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Etli ekmek, 800 yıldır Konya’da üretiliyor

Hatay'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluşuyor

Edirneli ciğerciler "Dünya Tava Ciğer Günü" istiyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezi ravanda şerbeti