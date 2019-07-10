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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Kütahya'da bir dondurmacı üretti, Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

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Kütahya'da bir dondurmacı üretti, Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

Coğrafi işaret alarak ünü yurt dışına ulaşan Simav kestanesi dondurma üretiminde de kullanılmaya başlandı.

40 yıllık dondurma ustası Latif Hodo, 4 yıl önce deneme üretimi olarak başladıkları kestaneli dondurmaya bu yıl yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Hodo, “Simav’ın meşhur kestanesinin dondurmasını yaptık. Halkımızın ve müşterilerimizin tercihleriyle yaptığımız bu üründen çok memnun kaldılar. Protein yönünden değeri yüksek olan kestaneli dondurma çok faydalı bir ürün. Kestane dondurmayla özdeşleşmiş durumda olduğundan müşterilerimiz daha çok beğeniyorlar. 1 kilogram süte 500 gram kestane karıştırıyoruz, şekerini ve salebini katıp üretimini sütün içinde yapıyoruz. Bursa’dan İstanbul’dan gelen müşterilerimiz ilk defa kestaneli dondurma yediklerini söylüyorlar ve memnun oluyorlar. İstenilen yerlere 8-16 saat arasında kargo ile ulaştırıyoruz” dedi.

İlk defa kestaneli dondurma yediklerini söyleyen Fadime ve İsmail Yılmaz çifti, Simav’ın meşhur kestaneli dondurmasının çok mükemmel bir lezzeti olduğunu belirterek, herkese tavsiye ettiklerini ifade ettiler.

Emekli eğitimci Hasan Sarpaşan, kestaneli dondurmanın çok değişik bir tadı olduğunu, kestane parçacıklarının dondurma ile birlikte ağzına geldiğini ve çok güzel olduğunu ifade etti. Sarpaşan, “Kestaneyi biz bu güne kadar çerez olarak tüketiyorduk, dondurmaya karıştırılınca çok güzel olmuş, herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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67 yaşındaki Yaşar Göker, tadına baktığı ve çok güzel bulduğu kestaneli dondurmayı herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Kestaneyi ürettiği halde dondurmasıyla ilk defa karşılaştığını belirten Mehmet Emin Öztürk, Bu ürünü bilmeyenlerin mutlaka tadına bakmalarını ve yemelerini tavsiye ettiğini ifade etti.

Emine Öztürk, “Böyle harika bir lezzetle ilk defa karşılaşıyorum, çok güzel buldum” şeklinde konuştu.

Dedesiyle kestaneli dondurma almak için gelen ikiz kardeşler Efe ve Ege Parlak, kestaneli dondurmayı çok sevdiklerini söylediler.

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