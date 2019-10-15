Küşleme nedir? Küşleme hayvanın neresi?
Küşleme, özellikle Gaziantep mutfağında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Danada bonfile neyse, kuzuda da küşleme de aynı değere sahiptir. Peki, küşleme nedir, hayvanın neresidir? İşte, küşleme hakkında bilgiler...
Gaziantep’ten sonra Türkiye’nin dört bir yanında ün yapan küşleme, kuzu etinden elde edilir. İki parmak kalınlığındaki küşleme, bir kuzudan yalnızca iki tane çıkar, bu nedenle daha pahalıdır. Küşlemeyi pişirirken tavaya gösterip çekmek yeter. Lokum lezzetindedir, fazla pişirmeye gelmez.
KÜŞLEME NASIL ELDE EDİLİR?
Kuzunun böbreklerinin üzerinde içe bakan tek et parçasıdır. Küşleme kuzu sırtının ortasından, bel kemiğinin iki tarafından kesilir.