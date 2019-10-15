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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Küşleme nedir? Küşleme hayvanın neresi?

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Küşleme nedir? Küşleme hayvanın neresi?

Küşleme, özellikle Gaziantep mutfağında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Danada bonfile neyse, kuzuda da küşleme de aynı değere sahiptir. Peki, küşleme nedir, hayvanın neresidir? İşte, küşleme hakkında bilgiler...

Gaziantep’ten sonra Türkiye’nin dört bir yanında ün yapan küşleme, kuzu etinden elde edilir. İki parmak kalınlığındaki küşleme, bir kuzudan yalnızca iki tane çıkar, bu nedenle daha pahalıdır. Küşlemeyi pişirirken tavaya gösterip çekmek yeter. Lokum lezzetindedir, fazla pişirmeye gelmez.

KÜŞLEME NASIL ELDE EDİLİR?

Kuzunun böbreklerinin üzerinde içe bakan tek et parçasıdır. Küşleme kuzu sırtının ortasından, bel kemiğinin iki tarafından kesilir.

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